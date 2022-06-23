Неймовірна правда про українців выпуск от 24.06.2022 — анонс Все буде добре

«Неймовірна правда про українців»: что будет в выпуске от 24.06.2022

Продолжается 121-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной борьбе и жертвуют всем ради победы. А во всем мире наступила мода на украинское. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 10 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Украинцы героически противостоят российскому нашествию и получают поддержку со всего мира. Парни и девушки обретают свою любовь даже в окопах, а знаменитости со всего мира приезжают в Киев, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Что будет в 10 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 24.06.2022:

Бен Стиллер и Борис Джонсон побывали в Киеве, а Арнольд Шварценеггер сделал публичное заявление о вторжении России в Украину. Как публичные люди поддерживают Украину на войне с российской федерацией?

Знаменитости в Украине ко Дню отца рассказали о своих родителях и видении фигуры папы, а также своим примером показали, каким отцом нужно быть во время войны.

Война ― не повод забыть о чувствах. Украинцы и украинки обретают свою любовь даже в окопах на передовой. Как не отказываться от романтики во время войны ― в сюжете нового выпуска.

Легендарные группы, как Metallica, приезжают в Украину, известные музыканты записывают песни с нашими певцами, а все внимание мира направлено на Украину. Во время войны с Россией в мире тотально демонстрируют поддержку Украине.

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.

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