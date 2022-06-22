Открытие благотворительной выставки работ украинских авторов, организованной фондом Artists Support Ukraine

Искусство не может молчать! Если в первые недели войны все испытывали оцепенение, то впоследствии кисть начала изливать эмоции на холст. Благотворительная выставка работ украинских художников открылась в столичном Fairmont Grand Hotel. Выставку увидели уже 9 стран мира, и это не предел. Инициатива положит начало серии социально-культурных акций, устроенных командой Fairmont Grand Hotel Kyiv. Выставка продлится до конца месяца, и посетители смогут делать благотворительные взносы для художников, которые сейчас в этом нуждаются.