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Открытие благотворительной выставки работ украинских авторов, организованной фондом Artists Support Ukraine

22.06.2022

Искусство не может молчать! Если в первые недели войны все испытывали оцепенение, то впоследствии кисть начала изливать эмоции на холст. Благотворительная выставка работ украинских художников открылась в столичном Fairmont Grand Hotel. Выставку увидели уже 9 стран мира, и это не предел. Инициатива положит начало серии социально-культурных акций, устроенных командой Fairmont Grand Hotel Kyiv. Выставка продлится до конца месяца, и посетители смогут делать благотворительные взносы для художников, которые сейчас в этом нуждаются.

Video: Открытие благотворительной выставки работ украинских авторов, организованной фондом Artists Support Ukraine


Благотворительная выставка работ украинских художников открылась в столичном Fairmont Grand Hotel

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