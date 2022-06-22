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График магнитных бурь на июнь 2022: как справиться с плохим самочувствием

22.06.2022

В этом июне будет несколько магнитных бурь разной силы. Чтобы метеочувствительные люди могли подготовиться к неприятным последствиям, мы составили график магнитных бурь на июнь 2022 года.

Магнитные бури в июне 2022: расписание для метеозависимых людей

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Солнечные протуберанцы, взрывы на Солнце, приводят к сильным электромагнитным бурям. Когда эти волны достигают Земли, возникают возмущения геомагнитного поля планеты. Магнитные бури способны влиять на некоторые чувствительные электронные приборы, собственно так их и фиксируют. Кроме того, считается, что они оказывают влияние на живые организмы.

Магнитные бури в июне 2022:

  • 10-12 июня;
  • 15-17 июня;
  • 23-25 ​​июня;
  • 30 июня.

Магнитные бури ― как справляться с плохим самочувствием

Люди могут страдать от магнитных бурь, однако не все, а особенно чувствительные. Так, это могут быть люди с хроническими заболеваниями и проблемами с сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системой. Некоторые люди очень остро воспринимают изменения в погоде, переживают и нервничают. Даже просто сильное волнение, а не магнитные бури, может влиять на здоровье.

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы

  • Следить за режимом дня.
  • Регулярно гулять на свежем воздухе.
  • Пить много воды.
  • Не вступать в конфликты.
  • Не планировать важных дел или дальних поездок, особенно если страдаете хроническими заболеваниями.
  • Давать умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.
  • Если встреча или поездка необходимы – иметь при себе лекарство, которое принимаете регулярно или в случае обострения, и следовать всем указаниям врача.

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