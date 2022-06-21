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Дорофеева и Кацурин встречаются: теперь официально

21.06.2022

Популярная певица Надя Дорофеева, которая в марте этого года сообщила о разводе с Владимиром Дантестом, недолго оставалась одна. Практически сразу начали ходить слухи о том, что у нее роман с Михаилом Кацуриным — другом семьи. 

Дорофеева и Кацурин встречаются: теперь официально

Насторожило поклонников то, что Кацурины сообщили о разрыве своих отношений на следующий день после Нади и Вовы. До этого момента исполнительница интриговала неоднозначными фото и заявлениями. Сегодня Дорофеева опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в объятиях своего нового бойфренда – Михаила Кацурина.

«Вместе», – написала она.

На снимке Кацурин целует Дорофееву в висок. Певица закрыла возможность комментировать пост.

  • Напомним, что Надя Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Пара прожила вместе семь лет. 
  • 3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена.
  • 30 марта СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.

 

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