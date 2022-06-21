Дорофеева и Кацурин встречаются: теперь официально

Популярная певица Надя Дорофеева, которая в марте этого года сообщила о разводе с Владимиром Дантестом, недолго оставалась одна. Практически сразу начали ходить слухи о том, что у нее роман с Михаилом Кацуриным — другом семьи.

Насторожило поклонников то, что Кацурины сообщили о разрыве своих отношений на следующий день после Нади и Вовы. До этого момента исполнительница интриговала неоднозначными фото и заявлениями. Сегодня Дорофеева опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в объятиях своего нового бойфренда – Михаила Кацурина.

«Вместе», – написала она.

На снимке Кацурин целует Дорофееву в висок. Певица закрыла возможность комментировать пост.

Напомним, что Надя Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Пара прожила вместе семь лет.

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена.

30 марта СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. Ранее он состоял в отношениях с партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.