15 годовщина брака: как называется, что дарить и как поздравить с годовщиной свадьбы 15 лет

Брак, в котором супруги прожили 5 лет, называется деревянным. Это первая годовщина из твердого материала, намекающая на закладывание крепкого фундамента семейной жизни за 5 лет. Редакция STB.UA предлагает ознакомиться с традициями празднования 5 лет брака и почитать поздравления с деревянным юбилеем.

Хрустальная свадьба приходится на 15 лет совместной жизни. Это уже довольно длительный срок совместно жизни, который выкристаллизовался за это время, однако не следует забывать, какой хрупкий хрусталь. 15 лет совместной жизни предполагают не просто закладывание общих правил и традиций жизни, а определенное движение к общим интересам и выполнению общих планов.

Хрустальная свадьба ― традиции

На хрустальную свадьбу приглашают самых близких друзей и родственников. Иногда с хрустальной свадьбой уже могут вас поздравить ваши дети. Часто 15-летие брака супруги предпочитают праздновать вдвоем в знаковом для них месте ― ресторане или курорте. С персоналом ресторана можно обсудить заранее, чтобы на столах красовались красивые фужеры и рюмки, напитки подавались в графинах, а посуда была белой или прозрачной.

На хрустальную свадьбу не принято приглашать людей, не желающих счастья супругам. Каждый юбилей ― это подведение итогов, благодарность за успехи, осмысление просчетов, планирование на будущее.

Одна из приятных традиций на хрустальную свадьбу ― бить старую стеклянную посуду. Это традиция, которая должна символизировать очищение и освобождение от старых и старых проблем.

Что подарить на хрустальную свадьбу ― 15-летие свадьбы

На хрустальную свадьбу не трудно выбрать подарки ― в первую очередь вам поможет в этом воображение. Однако также есть много подсказок, которые помогут с выбором.

Подарки на хрустальную свадьбу:

Декоративные подарки из хрусталя и стекла

Сувениры из стекла, включая необычные награды, рамки

Стеклянная, хрустальная посуда

Ювелирные украшения с хрусталем или другими блестящими прозрачными камнями, например подвеску, серьги, браслет, брошь;

Лампы, люстры

Хрустальные чашки, фужеры, стаканы, бокалы

Духи в прозрачном флаконе;

Хрустальный набор для алкоголя – графин и стаканы;

Если вы в курсе интересов супругов или каждого из них ― отличный вариант подарить что-то, что принесет им пользу или поможет для хобби. Кроме того, цену подарков обычно обсуждают предварительно, тогда же когда и планируют празднование.

Не принято дарить на такие важные праздники легкомысленные подарки, как зеркала, часы, кольца, наборы рюмок для водки.

15 лет свадьбы – поздравления в стихах

Бокал хрустальный в этот день

Сияет радужно и с блеском!

Таков сегодня юбилей,

А вы давно счастливы вместе !

Хоть и много лет прошло,

Любовью дышит ваш союз…

И всем завистникам во зло

Пусть длится столетие семейных уз!

*****

Звенит лучистый хрусталь,

Искрится шампанского свет,

Конечно, вам совсем не жалко

Пятнадцати прожитых лет!

Кристалл неостывшей любви

Несите и дальше с собой,

А я пожелаю пока,

Чтобы счастье не дало вдруг сбой.

*****

Поздравляем вас с солнечным 15-летием!

Желаем таланта,

Любовь и успех,

Мягкого хлеба,

Детский смех,

Чтобы хорошие люди

Всегда вас встречали.

Чтобы в вашем светлом доме

Веселые песни звучали.

*****

Хрусталь прозрачен, как слеза.

Прочнее будет он стекла.

Пусть удачной будет жизнь,

У вас теперь и всегда.

Вы охраняйте свой уют,

Не ссорьтесь никогда.

Пусть птица счастья вам поет.

Покинет дом беда.

Мы вас поздравим от души.

Вы сегодня настолько хороши!

15 лет свадьбы ― поздравления в прозе и картинках

Поздравляем вас с прекрасным праздником ― пятнадцатой годовщиной со дня свадьбы. Желаем, чтобы ваши отношения были такими же прозрачными и чистыми, как хрусталь, а ссоры ― хрупкими и легко разбивались!

Желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена счастьем и добром, дом богат радостью и благополучием.

Общих вам побед в любых делах, везде и во всем.

Поздравляю вас, дорогие наши, с хрустальной свадьбой, с 15-летием дружного и крепкого союза любви! Желаю вам, замечательные «молодожены», быть самой красивой и прекрасной семейной парой: изящной и элегантной женой, как хрустальная дорогая вазочка, стильным и изысканным мужчиной, как хрустальный дорогой фужер. Долгих лет вам счастья и умопомрачительной любви!

Поздравляю вас с хрустальной свадьбой и от души желаю беречь хрусталь своей прозрачной, чистой, светлой, драгоценной любви, беречь друг друга от всяких невзгод, печалей, бед и огорчений. Вашему браку сегодня 15 лет, и я хочу пожелать вам нежных чувств, юных метаний, добрых надежд и опять той же влюбленности, как и 15 лет назад. Живите счастливо, мирно, много и будьте здоровы.

Поздравляю с хрустальным браком, с 15-летием супружеской жизни! И пусть этот ваш хрусталь не ломается, не бьется, не упускается, не дает ни трещин, ни сколов, не тускнеет, не бледнеет, не мрачнеет, не стареет, а только крепнет и становится счастливее! Здоровье вашему семейству, больших финансовых поступлений и все такой же, как 15 лет назад, юной и мечтательной любви.

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