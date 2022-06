Sustainability4Ukraine: непрерывный всемирный 24-часовой онлайн-вебинар о будущем устойчивого развития Украины

Война в Украине является вершиной потока беспрецедентных глобальных событий, угрожающих остановить прогресс в достижении Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) и подорвать благосостояние людей и окружающую среду во всем мире. Уже 21 июня, в 08:00 по Северной Америке и в 13:00 по Британии, международное сообщество устойчивого развития объединится на 24 часа, чтобы вместе исследовать последствия событий на макроуровнях, глобальные тенденции для будущего устойчивого развития и потребность более сплоченных, инклюзивных усилий по продвижению идей и принципов устойчивого развития. Еще одна не менее важная цель проекта — сбор жизненно необходимой финансовой поддержки для пострадавших от войны НГО в Украине.

Чтобы просмотреть детали мероприятия и зарегистрироваться на сессии, а также сделать пожертвования нашим сестрам и братьям, работающим над проблемами устойчивого развития в Украине, посетите сайт www.sustainability4ua.org/.

Более 200 организаций решили провести специальную сессию онлайн-марафона, обеспечивая мощным разговором по поводу текущего состояния устойчивого развития. Среди партнеров: 3BL Media, Akatu Institute (Бразилия), AuctusESG (Индия), B Lab, BBMG, BSR, Business Fights Poverty, Business Leaders Forum, CBSR (Канада), CSR Europe, CSR Ukraine, ELEVATE, Forum for the Future, GlobeScan, GreenBiz, GRI, Maala (Израиль), Net Positive, ReThink (Гонконг), SB Japan, SB Thailand, Sustainability Connect (Сингапур) и WWF.

В марафоне примет участие ряд мировых лидеров мнений, среди которых: Paul Polman, John Elkington, Georg Kell, Ertharin Cousin, Dr. Ndidi Nnoli-Edozien, Agnes Kalibata, Andreas Beckmann, Bart Houlahan, Chris Coulter, Esther An, Hans Daems, Helio Mattar, Jane Nelson, Jenny Vaughan, Kamal Seth, Kevin Franklin, Leslie Johnston, Marcel Fukayama, Maryna Saprykina, Momo Mahadev, Namita Vikas, Naoki Adachi, Peter Paul van de Wijs, Raphael Bemporad, Sally Uren, Stefan Crets, Svein Tore Holsether, Vartan Badalian, Zahid Torres-Raman и многие другие.

Даже если вы не можете присоединиться к нам в прямом эфире, зарегистрируйтесь, чтобы получить ссылку на запись вебинара.

Хотим поблагодарить наших корпоративных спонсоров – City Developments Limited, Coca Cola Europe, Gore Mutual Insurance Company, ServiceNow, Sun Life Financial, TELUS и Vale – за щедрые донаты в поддержку местных неправительственных организаций в Украине для создания более прочного фундамента для будущего устойчивого развития и гражданского общества в Украине.

Чтобы получить дополнительную информацию об этом событии, сделать корпоративные пожертвования или стать спонсором марафона, пожалуйста, свяжитесь с: stacy.rowland@globescan.com

О GlobeScan

GlobeScan – это глобальная аналитическая и консультационная компания, работающая на пересечении целей бренда, устойчивости и доверия. Мы сотрудничаем с ведущими компаниями, НПО и правительственными организациями, чтобы предоставить информацию, которая будет управлять принятием решений и разрабатываем стратегии, способствующие устойчивому и справедливому будущему.

Компания основана в 1987 году, у нас есть офисы в Кейптауне, Гонконге, Лондоне, Мумбаи, Париже, Сан-Франциско, Сан-Паулу и Торонто. Как самодостаточная и независимая компания, полностью принадлежащая своим сотрудникам, мы инвестируем в долгосрочный успех наших клиентов и общества. GlobeScan является частной сертифицированной корпорацией и участником Глобального договора ООН.

Узнать больше: www.globescan.com

О CSR Ukraine

CSR Ukraine — некоммерческая организация, основанная в 2008 году, которая сотрудничает и имеет членство с 45 компаниями в Украине для продвижения идей устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Целью организации является внедрение проектов устойчивого развития, которые влияют на системные изменения в Украине и строят лучшее будущее для страны. Среди них есть проекты по устойчивому развитию, карьерному развитию молодежи и проект для девушек в STEM. Организация также развивает и поддерживает сотрудничество и партнерство между бизнесом и местными НПО в Украине.

Узнать больше: www.csr-ukrane.org

О CSR Europe

CSR Europe – ведущая европейская бизнес-сеть по корпоративной устойчивости и ответственности.

С нашими корпоративными членами, национальными партнерскими организациями (НКО) и ассоциированными партнерами мы объединяем, вдохновляем и поддерживаем более 10 000 предприятий на местном, европейском и глобальном уровнях.

Мы поддерживаем бизнес и промышленные секторы в их трансформации и сотрудничестве в направлении практических решений и устойчивого роста. Мы за системные перемены. Следуя целям устойчивого развития, мы хотим совместно с европейскими лидерами и заинтересованными сторонами разработать всеобъемлющую стратегию «Стала Европа 2030».

Узнать больше: www.csreurope.org/

