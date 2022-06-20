14 мая на международном песенном конкурсе «Евровидение»-2022 победила Украина, которую представляла группа Kalush Orchestra. Песня «Stefania» стала настоящим хитом международного звучания и символом несокрушимости украинцев! Однако 17 июня Европейский языковой союз сообщил, что песенный конкурс пройдет не в Украине. Против переноса «Евровидения» уже выступили Британия, Польша и сами победители. Больше – читайте в материале STB.UA.

Свою солидарность с украинцами выразил премьер-министр Великобритании — Борис Джонсон: «Украинцы выиграли песенный конкурс «Евровидение». Я знаю, что у нас была фантастическая запись, я знаю, что мы заняли второе место, и я хотел бы, чтобы оно была в этой стране. Но факт в том, что украинцы выиграли и заслужили это. «Евровидение» может состояться как в Киеве, так и в любом другом безопасном городе Украины».

Польша также не поддержала решение EBU. В Министерстве культуры Польши призвали найти способ провести Евровидение-2023 в Украине как страны-победительницы конкурса. Более того, не приветствуют самовольное решение Европейского языкового союза в передаче организации конкурса другой стране. Польская сторона гарантирует Украине постоянную поддержку поиска надлежащей организационной модели для проведения конкурса.

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Сам лидер группы Олег Псюк признается, что возмущен решением EBU. В своем видеообращении он обратился к украинцам и иностранным друзьям, чтобы они также поддержали Украину в этом вопросе.

«Все слышали новости о “Евровидении” и они не очень хорошие. Наша команда также очень разочарована по поводу решения, и имеет большую надежду, что это еще можно как-то изменить. Потому что мы очень хотим провести конкурс в Украине. И наши ВСУ сделают все возможное, чтобы это было безопасно для всех. Поэтому просим EBU и всех, кто принимает решение, дать нам немного времени и мы подтвердим, что все будет так, как должно», — говорит певец.

Также Олег Псюк призвал распространять его видео с хэштегом #ESCUKRAINE2023.

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