20 годовщина брака: как называется, что дарить и как поздравить с годовщиной свадьбы 20 лет

20 лет брака: как называется и что принято дарить

Двадцать лет в браке — внушительный срок. Празднование этой серьезной даты освежит отношения супругов и сделает их романтичнее. Какой символ у двадцатилетней годовщины, как ее отметить и что дарить? Читайте прямо сейчас!

Как празднуют фарфоровую свадьбу

Торжество проходит в тесном семейном кругу. Отмечают годовщину дома или на природе, но в последнее время все больше пар отдают предпочтение празднованию в ресторане. Помещение, в котором состоится торжество, украшают элегантными праздничными лентами. Цветовая гамма праздника должна быть светлой. На столе обязательно располагают фарфоровую посуду, статуэтки.

Идеи подарков для супругов

Жена может преподнести мужу: пепельницу из фарфора; часы из керамики; фарфоровую кружку с именным дизайном; юбилейный медальон; глиняную или фарфоровую копилку. Супруга обрадуется ювелирной бижутерии из фарфора, оригинальной шкатулке для хранения украшений, зеркалу в раме из этого хрупкого материала. Элегантная ваза не менее подходящий подарок. В нее сразу можно поставить букет цветов. На двадцатилетнюю годовщину лучше выбирать растения с мелкими соцветиями: тюльпаны, розы, альстромерию, ирисы, гортензию, хризантемы и пр.

Варианты презентов от гостей

Традиционно принято преподносить супругам изделия из фарфора: сервизы или наборы посуды; куклы, которые похожи на семейную пару; статуэтки и памятные блюда с инициалами партнеров; парные кружки; сундучки и вазы. Если семейная пара творческая, подойдет сертификат на посещение мастер-класса по росписи фарфора. Супруги разрисуют изделия, которые станут изюминкой в их домашнем интерьере.

Больше по теме: Годовщины свадеб по годам: что принято дарить и как называются?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ