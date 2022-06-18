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День фермера в Украине: когда отмечают и история праздника

18.06.2022

День фермера — профессиональный праздник фермеров сельских хозяйств.  День фермера 2022 отмечают 19 июня. 

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День фермера в Украине ежегодно отмечают 19 июня. Праздник работников фермерских хозяйств начали отмечать в 2020 году указом президента Украины — Владимира Зеленского. 

В этот день стоит поздравить с профессиональным праздником фермеров, которых, вы знаете, или же с которыми дружите. Уделите несколько минут своего времени, чтобы поздравить с Днем фермера своих знакомых, так как именно эти люди на своем примере дают возможность дальнейшего развития рынка земли в Украине, а также благодаря их труду, мы обеспечены самыми необходимыми продуктами.

День фермера: история праздника

День фермера утвердили 3 июня 2020 года по инициативе Владимира Зеленского, с целью дальнейшего развития фермерского направления и фермерских хозяйств. Ведь в последние года в Украине идет тенденция развития небольших фермерских хозяйств.

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Фермеры — это одна из категорий предпринимателей в сельском хозяйстве. Люди, в селах и поселках все чаще начинают заниматься фермерством — покупают или же арендуют землю под свое хозяйство, на которой в последствии выращивают подсолнечник, рапс, пшеницу и другие культуры. По сути, они производят, перерабатывают и сами же занимаются реализацией сельской продукции, произведенной в своем хозяйстве. 

Их деятельность регулируется Законом Украины “О фермерском хозяйстве”, который приняли 19 июня 2003 года N 973-IV.

Датой празднования дня фермера считается 19 июня. Именно эта дата была утверждена, так как 19 июня 2003 года был принят закон о фермерском хозяйстве. До военных действий (вторжения россии в Украину) в  Украине насчитывалось более 35000 фермерских хозяйств.

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