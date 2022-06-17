Лето — не только время отпусков, но и отличная пора для вкусных и полезных заготовок на зиму. Малина издавна считается помощником в борьбе с простудными заболеваниями и кладезем витаминов. Из этой сладкой ягоды можно приготовить варенье, а можно просто перетереть ее с сахаром. В нашем материале рецепты заготовок малины на зиму от участников проекта «МастерШеф».

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Рецепт малины, перетертой с сахаром

Чтобы малина хранилась всю зиму и не потеряла своих целебных свойств, ее нужно правильно закатать. И весь этот процесс начинается с момента сбора ягод. А собирать их нужно только в сухую погоду. После сбора урожая ягоды нужно перебрать и, не обмывая их, засыпать сахаром из расчета 1:1 (1 кг сахара на 1 кг малины). После этого ягоды нужно перетирать деревянным пестиком в течение 10 – 15 минут. Затем нужно дать постоять перетертой малине с сахаром около часа, после чего рассыпать ее в простерилизованные баночки, оставляя вверху место для дополнительного сахара от 0,5 до 1 см. Закройте банки чистыми сухими капроновыми крышками. Ваш витаминный коктейль в виде перетертой малины с сахаром готов!

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Советы и подсказки:

Перетирать малину с сахаром нужно в неокисляющейся посуде – стеклянной, пластиковой или эмалированной.

Количество сахара зависит от времени хранения: чем дольше срок – тем больше сахара. Если вы хотите хранить малину, перетертую с сахаром, год или больше, то сахара нужно брать от 1,5 до 2 кг на 1 кг ягод.

тем больше сахара. Если вы хотите хранить малину, перетертую с сахаром, год или больше, то сахара нужно брать от 1,5 до 2 кг на 1 кг ягод. Пестик, которым вы перетираете малину, должен быть только деревянным.

Банки для перетертой малины с сахаром берите небольшие (объемом 200 – 500 мл), чтобы быстрее съесть порцию ягод, а оставшаяся часть не испортилась.

500 мл), чтобы быстрее съесть порцию ягод, а оставшаяся часть не испортилась. Малина, перетертая с сахаром на зиму, не хранится открытой.

Приятного аппетита!

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