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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

17.06.2022

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Украина – это европейское государство, которое продемонстрировало устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украина получит членство в ЕС после выполнения требований Еврокомиссии

Также Еврокомиссия дает план действий, который нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Вот необходимые шаги:

  • Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
  • Завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
  • Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.
  • Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF);
  • Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
  • Должен заработать «антиолигархический» закон;
  • Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством.
  • Необходимо завершить готовящуюся сейчас реформу законодательной базы для национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.

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