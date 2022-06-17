Украина получит членство в ЕС после выполнения требований Еврокомиссии

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
17.06.2022
По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Украина – это европейское государство, которое продемонстрировало устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение, защиту нацменьшинств. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.
Также Еврокомиссия дает план действий, который нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.
Вот необходимые шаги:
- Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добродетели и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
- Завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
- Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в том числе на высоком уровне. Завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.
- Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF);
- Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
- Должен заработать «антиолигархический» закон;
- Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством.
- Необходимо завершить готовящуюся сейчас реформу законодательной базы для национальных меньшинств согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.
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