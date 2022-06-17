Ежегодно в Украине отмечают Международный день отца. Ведущие СТБ погрузились в детские воспоминания и рассказали много интересного о своих родителях. Ведущая проекту «Щасливі за сім днів» на СТБ Марина Боржемская рассказала о том, чему ее научил папа, и как он приучал ее к ответственности. Подробности ― в материале СТБ.

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У меня очень много красивых и светлых воспоминаний, связанных с папой. Как мы шагали с ним в детский сад длинными дорогами, и в процессе он меня учил всему возможному. Как ездили в походы с палатками. Как он заплетал мне косы, придумывал и создавал собственноручно новогодние костюмы.

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Папа преподавал у меня в школе предмет по биологии, а я как-то легкомысленно отнеслась к учебе. Однажды он поставил мне «тройку» со словами: «Ты заработала столько, на сколько ты сейчас знаешь». Было так неудобно перед ним, что я упорно взялась за изучение предмета и доказала, что знаю его на «отлично».

Папа научил меня благотворительности. Много лет он работал в благотворительном еврейском центре, отдавая полностью безвозмездно всего себя и все, что он может. Когда-то отец сказал мне: «Благотворительность любит тишину. Если ты готова искренне поделиться тем, что имеешь и можешь ― делай это, но никогда не жди, что кто-то тебе за это должен отблагодарить. Ты это делаешь по зову собственного сердца».

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