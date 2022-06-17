Несмотря на войну в Украине, кинотеатры начали открываться, и в июне мы увидим самые ожидаемые премьеры года. В течение месяца на экраны выйдут сразу несколько блокбастеров от Universal, Disney и других студий. Что посмотреть в июне 2022 – читайте в материале.

«Топ Ган: Меверик»

Дата: 02.06.2022

Боевик «Топ Ган: Меверик» ― прямое продолжение фильма «Лучший стрелок», вышедшего на экраны в 1986 году. Режиссером на этот раз стал Джозеф Косински. О начале работы над продолжением объявили в 2017 году. Основные съемки начались весной 2018-го и длились год. Первоначально релиз фильма был запланирован на лето 2019 года, однако из-за сложных визуальных эффектов премьеру перенесли на 2020 год. Затем фильм переносили из-за коронавируса. Несмотря на то, что на главную роль снова позвали Тома Круза, его партнершу по первому фильму Келли МакГиллис не пригласили. В новом фильме любовным увлечением Меверика станет героиня Дженнифер Коннелли.

«Плохие парни»

Дата: 02.06.2022

Семейная криминальная комедия «Плохие парни» ― это новая работа студии DreamWorks Animation. В основу сюжета положена серия популярных детских графических романов, созданных Аароном Блейби. Эти комиксы были впервые изданы в 2015 году. Работу над анимацией начали в 2018 году.

Главный герой ― господин Волчара возглавляет стаю плохишей. Действуя слаженно, они со стаей могут устроить ограбления в самом защищенном месте мира. Но случилось так, что они попали в руки правосудия. Чтобы избежать тюрьмы, они заключают соглашение, по которому должны совершать совершенно не присущие им поступки.

Анимацию снял Пьер Перифель. Сценаристы: Итан Коэн и Хиллари Уинстон.

«Морбиус»

Дата: 09.06.2022

Уже легендарный фильм, премьера которого переносилась несколько раз из-за коронавируса. Экранизация комиксов об антигерое-вампире ― докторе Морбиусе, которого сыграл харизматичный Джаред Лето. Фильм обещает мрачную атмосферу и много спецэффектов ― уже в трейлере показали в шутку, что он снят в стиле первого «Венома». В ролях Джаред Лето, Мэтт Смит, Джаред Гаррис, Тайрон Гибсон, Майкл Китон.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Дата: 09.06.2022

События нового фильма Marvel разворачиваются после «Человека-паука: Домой пути нет». За доктора Стрэнджа собираются взяться другие его копии из Мультивселенной, и чародей судорожно ищет пути спасения себя и своей Вселенной. Судя по анонсу в конце «Паука», в фильме появится бывшая мстительница Красная Ведьма Ванда Максимофф. Главную роль в фильме играет Бенедикт Камбербетч, сыгравший сразу несколько докторов Стрэнджей.

«Золушка и тайна волшебного камня»

Дата: 09.06.2022

Это продолжением истории, которую начали рассказывать в «Золушка и очарованный принц» в 2018 году. Злая колдунья с помощью темной магии превратила принца Алекса в мышь. Спасти принца поможет волшебное зелье, за которым на поиски отправляется Золушка и ее верные друзья. В этом путешествии они поймут много нового о себе и друг друге.

Режиссер: Элис Блехарт. В главных ролях: Джерри Кортни-Остейн, Эшли Борнансин и Тони Аццолино.

«Память»

Дата: 16.06.2022

Сценарий картины написан на основе романа Джеффа Гираертса «Синдром Альцгеймера» и одноименного бельгийского фильма. Главный герой фильма ― наемный убийца высшего класса, отказавшийся брать заказ сильной мафиозной структуры и из-за этого оказывающийся под ударом. Совершаемые им убийства расследуют два агента ФБР, а еще интерес к нему проявляет одна бизнес-леди.

Режиссером римейка стал Мартин Кэмпбелл. Для участия в съемках были привлечены мировые звезды первой величины: Лиам Нисон, Моника Белуччи и Гай Пирс.

«Я ― Панда»

Дата выхода: 16.06.2022.

Оскароносная Доме Ши сняла новую анимацию со студиями Pixar и Walt Disney Pictures. Действие фильма разворачивается в 2000-х годах, самоуверенная 13-летняя Мэйлин Ли разрывается между тем, чтобы оставаться усердной и послушной маминой дочерью и справиться с проблемами подросткового возраста. И, казалось бы, изменений в ее интересах и отношениях, подростковых изменений в собственном теле и так достаточно, но нет ― всякий раз, когда она слишком волнуется, то мгновенно превращается в большую красную панду.

«Мир Юрского периода: Господство»

Дата: 23.06.2022

Прошло уже несколько лет после того, как модифицированные динозавры вырвались на свободу. Они быстро освоили территорию США, и людям пришлось учиться жить с ними рядом. Сюжет концентрируется на том, как меняется сама планета из-за появления нового доминантного вида суперхищников.

В ролях: Крисс Претт, Брайс Даллас Ховар, Сэм Нилл и т.д.

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