На россии у многих украинцев живут родственники, однако под влиянием российской пропаганды на протяжении последних более 20 лет они стали зомбированы. С началом полномасштабного вторжения россии в Украину тысячи семей были вынуждены прекратить общение с родственниками из-за их антиукраинской позиции. Кто из украинских знаменитостей открестился от родственников на россии, рассказывают телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник в 9 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ.

Многие украинцы вычеркнули из своей жизни родственников, живущих на россии из-за того, что те зомбированы российской пропагандой, они считают украинцев неонацистами и поддерживают спецоперацию. Можно ли до них когда-нибудь достучаться или отправлять в направлении русского военного корабля, разбирались в сюжете СТБ.

Все публичные люди в Украине с первых взрывов 24 февраля пытались достучаться до российской аудитории.

«Это настоящий геноцид Украины. Это ужасно. И это происходит действительно сегодня», ― говорила в обращении Настя Каменских.

«А видеть вы этого не можете, потому что ваши телеканалы вам этого не показывают, они вам нагло лгут», ― объясняла Леся Никитюк на видео в соцсетях.

«Требуйте от путина и от верхушки власти прекратить это безумие», ― призвал Святослав Вакарчук.

«Вы можете снести одного человека, который сошел с ума! [Он] убивает мой народ, моих детей, наших матерей», ― призвала Маша Ефросинина.

«Надо понимать, что вашим родственникам на россии более трех тысяч дней зомбировали головы через 20 федеральных каналов, 239 региональных и более 700 радиостанций. А тут вы один ― один против всей этой махины», – говорит психолог Андрей Жельветро.

Однако некоторые украинские артисты поддерживают режим путина. Таисия Повалий спела «Пісню про рушник» на украинском языке на «победоносном» концерте перед убийцами на 9 мая.

Ее сын Денис в это время публично осуждает войну россии против Украины и показывает реальные кадры из украинских городов, которые уничтожают россияне. А заодно и показывает свою мать, от которой публично открестился.

Телеведущая Стася Ровинская буквально за русским кораблем послала мать Снежану Егорову. Кроме того, призвала украинцев заблокировать пропагандистку «русского мира», которая рассказывает, что их путин ― «герой нашего времени».

Позже Егорова что-то писала о прощении, но всем было достаточно ее пропаганды россии.

Для фронтумен группы ONUKA Наты Жижченко также перестали существовать родственники на россии.

«Очень жаль, потому что даже братья и сестры двоюродные не поздравили меня с днем ​​рождения. Мне тяжело это понять. Да, многие родные стали чужими. Но как много чужих стали родными ― это знакомые знакомых знакомые, но я думаю, что теперь это действительно родня», ― говорит певица.

Певец Иван Дорн также прекратил контакт с родственниками на россии.

«Они все, ни один не позвонил по телефону, и не спросил, все ли у меня нормально. Ну, просто, хотя бы спросил. Не говорить уж «простите за то, что происходит» ― просто они не поинтересовались тем, как сейчас мне, их родному человеку. Как дома, все ли живы и здоровы. Время покажет, как будет дальше», ― сказал Дорн.

Сестра певца Виталия Козловского на россии также поддерживает «русский мир».

«У меня такое впечатление, что человек не понимает, что у нас здесь идет полномасштабная война и гибнут люди гражданские. Единственное, что мне досадно, что, если бы сегодня жил мой отец, он, наверное, просто не пережил бы и не выдержал той сплошной несправедливости по отношению к обстоятельствам, когда вроде бы родные люди, но ведут себя, как не родные. Не понимая до конца, что у тебя происходит здесь. Что нам всем очень больно воспринимать ту правду, которая складывается на территории нашего государства», ― объяснил Козловский решение прекратить общение с сестрой.

Певица Наталья Могилевская тоже перестала общаться с родственниками на россии.

«Достаточно тяжело было с ними говорить. Например, мой брат говорил мне: “Какого года это видео, что ты мне присылаешь ― в каком году оно было снято?» И, конечно, пропаганда очень мощная и профессиональная с той стороны, поэтому люди действительно зазомбированы. Настолько убедительна информация с обеих сторон, что лично я бы, по крайней мере, села бы посередине и подумала о простых вещах ― и с той стороны убедительные, и с той стороны убедительные, но почему все происходит на их территории, а? Умирают-то украинцы, рушатся украинские дома, украинские города ― тысячи домов, тысячи людей!», ― говорит она

Психолог Андрей Жельветро прекратил общение с родной матерью.

«Если вы попытались донести информацию, присылали видео, фото родственникам на россию, в которых показывают реальную ситуацию в Украине, ссорились с ними, плакали, ругались, но они все равно продолжают вам не верить, то нужно на время просто прекратить общение. Спокойно скажите или напишите им, например, так: “К сожалению, дорогая сестра/тетя/бабушка/, сейчас мы не можем найти общий язык. Ты не слышишь меня. Мне жаль, но я вынужден не общаться с тобой, пока не закончится война», ― говорит он. Именно так ему пришлось поступить с родной матерью, проживающей на россии.

«Мама, я тебя люблю, но пока все не кончится, не пиши мне», ― написал он.

«Она проживает на россии, она зомби. И только через месяц она поняла, что сохранить отношения с сыном для нее важнее, чем быть правой», ― добавил он.

Крестная ведущего СТБ Григория Решетника поссорилась с родней в Украине из-за собственных пропутинских убеждений.

«Цитирую: “Ну что, напросились? Так вам и нужно! Теперь будем вас воспитывать!” Это она написала утром 24 февраля маме. Моя крестная и ее двое сыновей ― военнослужащие, как и их отец. Я не знаю, не воюют ли они сейчас здесь в Украине. Не бомбят ли они своих родных. Поэтому я был полон гнева», ― рассказал Решетник.

Крестная, как и родители Григория, родом из Николаева. Родители его живут в Николаеве, и после сообщения кумовей вскоре были эвакуированы и достойно ответили на ее заявление: «Слушай, Украина несокрушимая, вы — зомбированы. Украина обязательно победит. Героям слава! Слава Украине!»

«И это было последнее, что произошло между ними. Вот так мы теряем родных, но я не жалею, потому что каждый делает свой выбор. Нет прощения, мы должны это воспринимать как мотивацию, мы обязательно победить в этой войне, и Украина обязательно победит!», ― говорит Решетник.

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