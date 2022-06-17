Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 18 июня 2022 года. Как правильно провести день? Узнайте в астрологическом прогнозе на 18 июня 2022 года от экспертов СТБ.

Овен

У Овнов повысится вероятность разногласий, к которым может привести как ваша собственная неуступчивость, так и чужая опрометчивость. Это неподходящее время для заключения долгосрочных соглашений, поиска понимания и сочувствия. Будьте осторожны в финансовых вопросах и не тратьте деньги понапрасну.

Телец

Сейчас стоит взяться за новые проекты, заняться расширением деловых связей. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью. Это могут быть новые знакомства и увлечения, а также приятное времяпрепровождение в компании любимого человека.

Близнецы

День подходит для обсуждения любых деловых вопросов. Вы точно знаете, чего хотите и на какие уступки готовы пойти. Сейчас придется затрачивать гораздо больше энергии на дела, которые раньше давались с легкостью. В это время может ухудшиться состояние здоровья. Поберегите себя.

Рак

Стоит ограничиться несложными делами, а от масштабных начинаний лучше отказаться. Избегайте физических, эмоциональных и серьезных умственных нагрузок. Будьте осторожны при обращении с электроприборами. Не берите долгосрочные кредиты.

Лев

Сейчас важно быстро ориентироваться в обстановке. К предложениям относитесь осторожно, не переоценивайте свои силы и возможности партнеров. Больше слушайте и меньше высказывайте свое мнение. Есть возможность улучшить свое положение.

Дева

Не стройте на данный день серьезных планов, не давайте обещаний своим деловым партнерам, а также не берите кредиты — обстоятельства могут складываться для вас не слишком благоприятно. Не игнорируйте советы более опытных людей.

Весы

За сложные дела стоит браться лишь в том случае, если у вас есть надежные помощники. Не следует быть слишком откровенными даже с близкими людьми, так как все сказанное может обернуться против вас. В семье могут возникнуть обиды и разногласия.

Скорпион

Этот день подходит для деловых встреч, обсуждения долгосрочных планов, серьезных разговоров. Займитесь поиском информации. В финансовых вопросах стоит проявить сдержанность и воздержаться от покупок, в которых не особо нуждаетесь. Держите свои эмоции в узде. Удачное время для новых знакомств.

Стрелец

Сейчас ваш энергетический потенциал окажется не слишком высоким. Правильно питайтесь, побольше спите и старайтесь бывать на свежем воздухе в компании приятных людей. Если у вас намечаются серьезные встречи, переговоры или дела, то лучше их перенести.

Козерог

В данный период вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также день благоприятен для всего, что связано с любовью. Не исключены новые интересные знакомства.

Водолей

Этот период очень хорош для профессиональной деятельности. Вы обладаете свободой действий и можете использовать знания и время по своему усмотрению. Если вы не удовлетворены взаимоотношениями с любимым человеком, то сначала стоит разобраться в себе, а не нагнетать обстановку.

Рыбы

Возникнет немало вопросов относительно работы, с которыми придется справляться в одиночку. Не принимайте поспешных решений. В этот день на всякий случай не хвастайтесь своими успехами, достижениями, новыми знакомыми и даже покупками.

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