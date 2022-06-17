Окрашивание 2022: модные тренды года
Тенденции окрашивания волос постоянно меняются. Чтобы подобрать самый модный цвет, важно знать тренды года. Какие тенденции окрашивания волос будут актуальными в 2022 году? Читайте в материале.
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Однотонное окрашивание
В 2022 году мода на естественность сохранится и в окрашиваниях. А это значит, что однотонный цвет волос будет как никогда актуален. Самыми трендовыми оттенками 2022 года будут: серебристый блонд, иссиня-черный, медный, темный шоколад и карамельный.
Брондирование
Брондирование ― это идеальный вариант для обладательниц темных волос. Оно достигается за счет колорирования, которое выполняется в очень мягких оттенках. Такое окрашивание будет смотреться максимально ненавязчиво и естественно.
Балаяж
Сохранит свои позиции и балаяж. Его натуральный вид полюбился модницам, и он остался в тренде в 2022 году. Балаяж подходит для волос различной структуры, зрительно увеличивает объем, и его можно делать раз в 3―4 месяца. Сплошные плюсы!
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Омбре
Всем известное окрашивание омбре остается популярным и в 2022 году. Его секрет также заключается в естественности и мягком переходе цветов. В 2022 году в моде будут самые разнообразные цветовые комбинации омбре, а сам градиент можно выполнять не только с помощью двух оттенков.
Сомбре
Самой естественной техникой окрашивания волос в 2022 году является сомбре. В нем граница между оттенками практически не заметна, благодаря чему волосы имеют максимально натуральный вид.
Источник фото: pinterest.com
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