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Чем заменить хлеб во время войны: рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко

17.06.2022

Военное время диктует свои условия, и это касается и продуктов питания. Очереди в магазины и недостаток продовольствия — вот то, с чем столкнулись многие украинцы. И сложнее всего, наверное, сейчас купить хлеб. Но если его нельзя купить, то всегда можно приготовить самому! В этом уверен победитель проекта СТБ МастерШеф Евгений Клопотенко, который делится простым рецептом овсяного хлеба из продуктов, доступных каждому. Смотрите рецепт овсяного хлеба — далее.

рецепт овсяного хлеба от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • овсянка «геркулес» — 200 г;
  • семена подсолнечные, тыквенные или льняные — 3 ст. л.;
  • мед — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • сода — ½ ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • вода — 350 мл.

Способ приготовления:

  1. Берете 200 г овсянки. 
  2. Допустим, вы не все семена высыпали в карман врага, чтобы оно потом прорастало в украинской земле. Тогда, если немного завалялось  подсолнечных, тыквенных или льняных, — добавьте их к овсянке (где-то 3 ст. л. нужно). 
  3. Плюс 2 ст. л. меда, 3 ст. л. растительного масла, пол чайной ложки соды и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
  4. Залейте смесь водой (350 мл), перемешайте и дайте настояться 30 минут. Хлопья впитывают воду и разбухают. 
  5. Затем хлеб — в форму (если есть пергамент, то подложите) и в духовку.
  6. Выпекать 45—50 минут при 180 градусах, пока не появится золотая корочка. И не забудьте, что хлебу нужно дать остынуть.

Приятного аппетита!

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