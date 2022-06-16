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Утка, запеченная с яблоками в апельсиново-медовой глазури: рецепт от Ивана Милановича

16.06.2022

Как правильно приготовить запеченную утку, чтобы быть на 100% довольным результатом? На этот вопрос нам ответил победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Он поделился своими секретами идеальной прожарки утки с яблоками в апельсиново-медовой глазури в домашних условиях. Подробнее читайте в материале.  

Как запечь утку дома в духовке

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Ингредиенты:

  • Тушка утки — 1 шт.
  • Яблоки — 2 шт.
  • Лимон — половинка
  • Апельсин — 2 шт.
  • Мед — 50 г
  • Оливковое масло — 20 г
  • Смесь «5 специй» — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Как запечь утку дома в духовке

Способ приготовления:

  1. Тушку утки очистите от излишков жира и кожи.
  2. Чтобы кожица утки максимально высушилась, ее необходимо ошпарить. Для этого опустите тушку утки в кипящую воду на 3 минуты.
  3. Теперь, чтобы жир из кожи равномерно выпарился за время выпекания, в коже нужно проделать отверстия (кулинарной иглой или зубочисткой). Но так, чтобы не проткнуть само мясо (так соки мяса будут выходить наружу). Делайте проколы под углом.
  4. Затем замаринуйте утку в соли и перце и начините очищенными дольками яблок. Зашейте утку.
  5. Оливковое масло, мед, сок двух апельсинов и сок половины лимона перемешайте до однородности в одной емкости. Добавьте смесь «5 специй». Можете приготовить ее сами (смешайте в равных частях бадьян, корицу, гвоздику, семена фенхеля и сычуаньский перец), а можете использовать покупную
  6. Утку положите на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Вокруг уложите дольки апельсина, яблока и веточки розмарина.
  7. Полейте утку получившимся маринадом и отправьте в духовку. Готовить блюдо нужно на 170 градусах 2,5-3 часа, в зависимости от размера утки.
  8. Каждые 20-30 минут поливайте утку стекающим с нее маринадом.

Как запечь утку дома в духовке

Приятного аппетита!

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