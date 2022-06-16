Как запечь утку дома в духовке

Утка, запеченная с яблоками в апельсиново-медовой глазури: рецепт от Ивана Милановича
16.06.2022
Как правильно приготовить запеченную утку, чтобы быть на 100% довольным результатом? На этот вопрос нам ответил победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович. Он поделился своими секретами идеальной прожарки утки с яблоками в апельсиново-медовой глазури в домашних условиях. Подробнее читайте в материале.
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Ингредиенты:
- Тушка утки — 1 шт.
- Яблоки — 2 шт.
- Лимон — половинка
- Апельсин — 2 шт.
- Мед — 50 г
- Оливковое масло — 20 г
- Смесь «5 специй» — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
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Способ приготовления:
- Тушку утки очистите от излишков жира и кожи.
- Чтобы кожица утки максимально высушилась, ее необходимо ошпарить. Для этого опустите тушку утки в кипящую воду на 3 минуты.
- Теперь, чтобы жир из кожи равномерно выпарился за время выпекания, в коже нужно проделать отверстия (кулинарной иглой или зубочисткой). Но так, чтобы не проткнуть само мясо (так соки мяса будут выходить наружу). Делайте проколы под углом.
- Затем замаринуйте утку в соли и перце и начините очищенными дольками яблок. Зашейте утку.
- Оливковое масло, мед, сок двух апельсинов и сок половины лимона перемешайте до однородности в одной емкости. Добавьте смесь «5 специй». Можете приготовить ее сами (смешайте в равных частях бадьян, корицу, гвоздику, семена фенхеля и сычуаньский перец), а можете использовать покупную
- Утку положите на противень, застеленный фольгой или пергаментом. Вокруг уложите дольки апельсина, яблока и веточки розмарина.
- Полейте утку получившимся маринадом и отправьте в духовку. Готовить блюдо нужно на 170 градусах 2,5-3 часа, в зависимости от размера утки.
- Каждые 20-30 минут поливайте утку стекающим с нее маринадом.
Приятного аппетита!
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