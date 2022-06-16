«Неймовірна правда про українців»: что будет в выпуске от 17.06.2022
Продолжается 114-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной борьбе и жертвуют всем ради победы. Знаменитости прекратили общение с зомбированными родственниками из россии. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 9 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.
Уже 114 дней украинцы героически противостоят российским оккупантам на поле боя и в информационной войне. Поддерживать дух нам помогают мировые звезды. А простые украинцы открыли свою героичность ― их поступки стали более известными, чем деятельность знаменитостей.
Что будет в 9 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 17.06.2022:
- Какие знаменитости поддержали Украину? Дайджест новостей об артистах, ведущих, политиках, блогерах и других знаменитостях, поддерживающих Украину в войне против россии.
- Какие новые скандалы возникли на россии? Куда делась Ани Лорак? И где нашел нацистов Сергей Лазарев?
- Можно ли достучаться до россиян из-за пропаганды путина? Какие советы дают психологи? Кто из украинских знаменитостей перестал общаться с родственниками и открестился от них?
- Украинцы жертвуют всем ради победы. Если они не вступили в ряды военных, то делают все возможное для помощи Украине. Как люди отдают самое дорогое и свои жизни ради незнакомцев и победы над россией?
- Татьяна Высоцкая, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Леся Никитюк и Ольга Цыбульская рассказали, как относиться к своей внешности. Стыдно ли краситься и делать маникюр во время полномасштабного наступления россии?
Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.