Продолжается 114-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной борьбе и жертвуют всем ради победы. Знаменитости прекратили общение с зомбированными родственниками из россии. Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 9 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Уже 114 дней украинцы героически противостоят российским оккупантам на поле боя и в информационной войне. Поддерживать дух нам помогают мировые звезды. А простые украинцы открыли свою героичность ― их поступки стали более известными, чем деятельность знаменитостей.

Что будет в 9 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 17.06.2022:

Какие знаменитости поддержали Украину? Дайджест новостей об артистах, ведущих, политиках, блогерах и других знаменитостях, поддерживающих Украину в войне против россии.

Какие новые скандалы возникли на россии? Куда делась Ани Лорак? И где нашел нацистов Сергей Лазарев?

Можно ли достучаться до россиян из-за пропаганды путина? Какие советы дают психологи? Кто из украинских знаменитостей перестал общаться с родственниками и открестился от них?

Украинцы жертвуют всем ради победы. Если они не вступили в ряды военных, то делают все возможное для помощи Украине. Как люди отдают самое дорогое и свои жизни ради незнакомцев и победы над россией?

Татьяна Высоцкая, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Леся Никитюк и Ольга Цыбульская рассказали, как относиться к своей внешности. Стыдно ли краситься и делать маникюр во время полномасштабного наступления россии?

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.

Video: «Неймовірна правда про українців»: что будет в выпуске от 17.06.2022 Неймовірна правда про українців выпуск от 17.06.2022 - анонс 9 выпуска о выдающихся поступках украинцев. Как украинцы объединились перед лицом ужасной войны с россией

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