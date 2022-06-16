День медицинского работника в 2022 году отмечает каждый врач. Известно, что дата этого праздника ежегодно меняется. Редакция STB.UA предлагает узнать, когда праздновать День медицинского работника в 2022 году? Почему дата каждый год переносится, какое событие стало причиной создания праздника и почему так важно почтить врачей в 2022 году ― читайте в нашем материале.

День медицинского работника 2022 года в Украине

Профессиональный праздник ― День медицинского работника в 2022 году врачи празднуют 19 июня. В Украине празднование Дня медицинского работника официально установлено на третье воскресенье июня Указом Президента Украины №281/94 от 03 июня 1994 года. Но он отмечался и до этого, поскольку праздник установили в СССР в 1980 году специальным законом «О праздничных и памятных днях» и дополнением «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» от 1988 года. Поэтому практика распространена и на страны, которые когда-то были в составе СССР. Идея посвятить отдельный день в году медикам зародилась в 70-х годах ХХ века. Тогда решили создать профессиональный праздник для медиков.

Важно не путать День медицинского работника Украины и Международный день врача и Всемирный день медицинских сестер ― отмечаются в первый понедельник октября и 12 мая соответственно.

День медицинского работника: интересные факты

В День медицинского работника принято поздравлять всех работников этой сферы: врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов, лаборантов и санитаров.

В народе этот день также принято называть «День работников медицины», «День медика», «День медработника».

День медицинского работника в 2022 году особенный, поскольку мы чествуем врачей, которые с 24 февраля не сбежали и лечили всех больных и раненых из-за полномасштабного нападения россии на Украину.

Почти все медики несколько месяцев жили на рабочих местах, чтобы спасать человеческие жизни и проводить тяжелые операции под обстрелами.

Большинство медиков будут отмечать профессиональный праздник на рабочем месте, продолжая спасать раненых военных и гражданских, помогая также внутренне переселенным из-за войны войны украинцам.

Спасибо всем врачам, акушерам, медсестрам, санитарам, лаборантам и фельдшерам за ту титаническую работу, которую они выполняют, за неутомимый и тяжелый труд, за десятки тысяч спасенных жизней. Вклад медиков в нашу победу неоценим, и в 2022 году мы 28 раз поздравляем их с профессиональным праздником.

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