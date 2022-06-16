Как приготовить сорбет в домашних условиях: топ-10 рецептов

Летом самое время научится готовить сорбеты. Что это такое? Сорбет — это мороженное, приготовленное из свежих или замороженных ягод. Он полезен, так как готовят его исключительно из натуральных ингредиентов, имеет низкую калорийность, его можно есть детям, тем, кто соблюдает диету и просто любит фрукты. Как приготовить сорбет? Читайте топ-10 пошаговых рецептов сорбета на любой вкус.

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Клубничный сорбет

Ингредиенты:

350 г клубники

1 лимон

25 мл воды

80 г сахара

Способ приготовления:

Клубнику помыть, очистить от листочков и порезать на дольки. Засыпать клубнику сахаром, залить водой и соком одного лимона. Оставить на час, чтобы клубника пустила сок. Перебить все ингредиенты до однородной массы с помощью блендера. При желании перетереть массу через сито, чтобы избавиться от косточек. Вылить в емкость и поставить в морозилку на час. После этого перемешать массу и вернуть в морозилку еще на час. Повторить процедуру три раза. Поставить в морозильник на 6-8 часов до полного замерзания.

Сорбет из черешни

Ингредиенты:

100 мл белого сухого вина или виноградного сока

350 г черешни

2 ст.л. сока лимона

5 ст.л. меда

Способ приготовления:

Смешать вино, мед и лимонный сок. Взбить до однородности. Из черешни удалить косточки, мякоть измельчить в блендере, но не до состояния пюре. Смешать вместе все ингредиенты, перелить смесь в контейнер и поставить в морозилку. Примерно через час достать, перемешать и снова поставить замораживаться. Повторить процедуру 3-4 раза. Оставить сорбет в морозилке до полного замерзания.

Малиновый сорбет

Ингредиенты:

200 г малины

250 мл воды

½ стакана сахара (можно больше или меньше, в зависимости от того насколько сладкий сорбет вы хотите получить)

сок половинки лимона или лайма

Способ приготовления:

В сотейник залить воду, всыпать сахар и поставить на небольшой огонь. Держать до растворения сахара и остужаем. Малину залить соком лимона или лайма и перебить блендером. Получившееся пюре перетереть через сито, чтобы избавиться от косточек. Соединить остывший сироп и малиновое пюре. Перемешать. Перелить смесь в контейнер, поставить в морозилку. Каждые полчаса доставать и перемешивать в течение двух часов. Оставить до полного замерзания.

Сорбет из шелковицы

Ингредиенты:

4 стакана шелковицы

½ стакана сахара (по вкусу)

2 ст.л. лимонного сока

3-4 ст.л. воды

Способ приготовления:

Шелковицу смешать с сахаром, водой и лимонным соком. Взбить до однородности. Переложить массу в контейнер и поставить в морозильник. Примерно через час достать и перемешать. Повторить процедуру 3-4 раза и поставить в морозилку до полного замерзания на 6-8 часов.

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Сорбет из черной смородины

Ингредиенты:

400 г черной смородины

150 г сахара

120 мл воды

1 ст.л. лимонного сока

1 пучок мяты

Способ приготовления:

Черную смородину измельчить в блендере и перетереть через сито. В сотейнике смешать сахар, воду, лимонный сок и мяту. Нагреть почти до кипения. Остудить и удалить мяту. Соединить сироп и пюре из черной смородины, перемешать и перелить в плоский контейнер. Поставить в морозилку. Через каждый час доставать и перемешивать. После этого поставить в морозилку часов на 6-8 до полного замерзания.

Сорбет из красной смородины

Ингредиенты:

500 г красной смородины

120 г сахарной пудры

120 мл воды

половинка лимона

Способ приготовления:

Красную смородину перебить в блендере и перетереть через сито. В готовое пюре добавить сок половины лимона. Воду перелить в сотейник, добавить сахарную пудру. Поставить на огонь и довести до кипения. Остудить. Смешать сироп и смородиновое пюре. Перелить в контейнер и отправить в морозилку. Через час достать, перемешать и вернуть в морозилку. Повторить процедуру 4-5 раз и оставить до полного замерзания.

Сорбет из вишни

Ингредиенты:

350 г вишни

150 г сахара

150 мл воды

20 г лимонной цедры

Способ приготовления:

Вишню помыть и очистить от косточек. Перебить вишню в блендере до однородности. Перетереть через сито. Воду налить в сотейник, добавить сахар, поставить на небольшой огонь. Варить пока сахар полностью не раствориться. Остудить. Смешать сироп с вишневым пюре и добавить лимонную цедру. Хорошо перемешать. Поставить на час в морозилку. Через час перемешать. Повторить процедуру 3-4 раза и оставить в морозилке на 6-8 часов.

Сорбет из яблок

Ингредиенты:

1 кг яблок (лучше брать ароматные)

100 мл воды

100 г сахара (если яблоки сладкие, то можно меньше)

1-2 лимона

Способ приготовления:

В сотейник залить воду, добавить сахар и прогревать на небольшом огне до полного растворения сахара. Остудить до комнатной температуры и убрать в холодильник. Яблоки очистить от кожуры, удалить серцевину и нарезать крупными кубиками. Из лимонов вижать сок. Яблоки перебить в блендере с лимонным соком до состояния пюре. Перелить в контейнер и отправить в морозилку на 5 часов. Каждый час доставать и перемешивать. Оставить на ночь замерзать.

Сорбет из дыни

Ингредиенты:

800 г ароматной дыни

1 лимон

6 ст.л. сахара

2 ст.л. воды

Способ приготовления:

В сотейник насыпать сахар, залить водой и поставить на небольшой огонь. Прогревать помешивая до полного растворения сахара. Остудить. Дыню очистить от кожицы и семян. Мякоть нарезать кубиками и перебить в блендере до консистенции пюре. Сок одного лимона добавить в холодный сироп и перемешать. Смешать все ингредиенты вместе, перемешать, перелить в контейнер и поставить в морозилку на 6-8 часов. Чтобы сорбет получился нежным и воздушным, каждый час доставать его из морозилки и перемешивать.

Сорбет из бананов

Ингредиенты:

700 г бананов

1 лимон

150 мл воды

2 ст.л. меда

30 г шоколадных дропсов

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Способ приготовления:

В сотейнике смешать теплую воду и мед. Перемешать до растворения меда. Бананы очистить от кожуры и нарезать небольшими кружочками. В блендер добавить бананы, сок одного лимона, сироп и перебить до однородности. Перелить массу в контейнер и поставить в морозилку на час. Достать массу, добавить шоколадные дропсы, перемешать и вернуть в морозилку до полного замерзания на 6-8 часов.



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