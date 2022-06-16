День отца отмечают каждый год в третье воскресенье июня. Сейчас семейные праздники – особенные. Ведь в условиях войны украинцы еще больше стали ценить дни, которые можно провести в кругу семьи. В этом году День отца выпадает на 19 июня. Судьи шоу «МастерШеф» специально для читателей сайта STB.ua рассказали, какие наставления давали им родители. Подробности – далее в материале.

Эктор Хименес-Браво, судья проекта «МастерШеф»:

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Так сложилось, что самый важный урок для меня от отца – как не обращаться с женщинами: со своей любимой, с женщинами в своей семье. Он дал мне антиурок того, как следует уважать, как любить, как ценить все, что делает женщина для тебя. Понимать, насколько трудно тянуть семью на себе, брать всю ответственность и вместе с тем быть хранительницей семейного очага, опорой для мужчины и для детей. Он всегда показывал своими действиями, что семья – не его приоритет. С тех пор семья для меня всегда на первом месте, это самое важное, что есть в жизни.

Мои самые теплые воспоминания об отце связаны с едой. Папа очень любил готовить. Его блюда отличались от маминых. Он любил делать это на улице, на открытом костре. Были отличные моменты, когда мы ездили на выходных к реке и там готовили санкочо – суп с говядиной, картофелем, овощами. Мы варили его на открытом костре, в котле.

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Я благодарю отца за то, что он не оказал мне никакой поддержки. Ноль поддержки за мою жизнь. Благодаря этому я стал сильным человеком, стал тем, кем я являюсь. Я всего достиг сам, у меня не было папиного плеча под рукой, чтобы полениться и иметь возможность ничего не делать. Я благодарю за то, что его не было в моей жизни. Спасибо за то, что он показал мне, каким не должен быть мужчина. Я видел все последствия его поведения в семье, видел, что он не семейный человек. Это научило меня ценить все, что у меня есть в семье, научило создавать уют.

Сегодня я хочу обратиться ко всем папам. Показывайте своим детям пример. Будьте для них тем, кем бы хотели, чтобы ваш отец был для вас. Ставьте себя на место детей, это очень важно! Говорите с ними, слушайте. И по возможности проводите с ребенком как можно больше времени. Не забывайте, что ваше активное участие в жизни семьи так же важно, как и мамы ваших детей.

Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф»:

Важнейших уроков от папы я извлек несколько: семейные ценности и традиции очень важны, нужно уважать и развивать язык и культуру своей страны, всегда быть оптимистом и поддерживать других.

Лучших детских воспоминаний тоже много! Это семейные путешествия на море и вылазки вместе в лес.

Горжусь, что он у меня такой, и что всегда нам – своим детям очень помогает! Спасибо папе, что он меня воспитал таким, какой я являюсь. Что у нашей семьи очень дружеские отношения! Обнимите своих пап, позвоните им – они всегда будут защищать нас – своих детей!

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