Осень — пора овощей и теплых блюд. Предлагаем вашему вниманию пошаговый рецепт запеканки с картофелем и баклажаном от участников «МастерШеф». Читайте подробнее.

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Ингредиенты:

Оливковое масло (можно заменить на подсолнечное) — 2-3 ст. л.

Лук, нарезанный кружочками — 1 шт

Очищенный картофель, нарезанный кружками толщиной 5 мм — 400 г

Баклажан, нарезанный кружочками 1 см — 2 шт

Помидор, крупно нарезанный кружочками — 200 г

Твердый сыр — 200 г

Майонез — 3 ст. л

Сметана — 3 ст. л

Чеснок — 2-3 зубчика

Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте дно формы для запекания столовой ложкой оливкового или подсолнечного масла. Выкладывайте слоями лук, картофель, помидоры и баклажаны, пока не закончится картофель. Посыпайте каждый слой солью и перцем. Сверху выложите еще один слой баклажанов, остатки лука и помидоров. Смешайте майонез, сметану, подавленный чеснок. Полейте верх этим соусом, посыпьте приправами по вкусу. Оберните форму фольгой и запекайте 60 минут. Снимите фольгу, посыпьте сыром и готовьте еще 15 минут, пока верх не подрумянится.

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