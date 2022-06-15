Лунный посевной календарь садовода-огородника на июнь 2022 года

Лунный календарь садовода-огородника в июне 2022 года подскажет, когда лучше работать с саженцами и сеять. Садоводам и огородникам приходится работать много и осторожно в этом году. Когда сажать, а когда пересаживать? Что когда лучше сеять? Какие дни благоприятны? Узнайте в нашем лунном календаре садовода-огородника на июнь 2022 года.

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Благоприятные дни для посадки в июне 2022 года:

Подсолнух ― 4, 5, 9, 10

Зелень ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28

Томаты ― 15, 21, 22, 23, 24

Капуста, спаржа ― 4, 7, 13-1719-23, 27, 28

Чеснок ― 16, 19-25

Брокколи, цветная капуста — 9, 10, 24, 25;

Морковь, свекла, репа, сельдерей — 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11

Лук, хрен ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28, 31

Огурцы — 2, 3, 7, 8, 15-25, 29, 30

Баклажаны, кабачки ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28

Горох, бобы, фасоль ― 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31

Горький перец ― 1-3, 7-14, 16, 19, 20, 24-30

Кабачки, патиссоны, тыквы ― 1-3, 9, 10-12, 24, 25, 30

Земляника, клубника ― 1-3, 7-9, 12, 14, 16, 30

Перец сладкий ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28

Редис, редька дайкон ― 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11

Кукуруза ― 9, 10

Картофель, топинамбур ― 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31

Тыква, арбуз ― 4, 7, 13-17, 19-23, 27, 28

Благоприятные дни для посадки саженцев на июнь 2022:

Яблоня ― 13-16, 24

Абрикос, вишня, слива, персик ― 9, 10, 13, 14, 24, 25

Виноград ― 1-3, 9-12, 19, 20, 26, 27, 30

Малина ― 1-3, 11, 12, 26, 27, 30

Грецкий орех, фундук ― 9, 10, 13, 15, 16, 24, 25

Боярышник ― 1-5, 11, 12, 24, 25, 30

Виноград ― 1, 4-13, 17-19, 22-24, 26-29

Малина, ежевика ― 1-5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26-30

Клубника, земляника ― 1-5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26-30

Смородина ― 1-5, 11, 12, 19, 20, 30

Калина, шиповник, рябина, облепиха ― 1-3, 11-13, 19, 20, 24, 25, 30

Крыжовник и другие ягодники ― 1-3, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 30

Черешня ― 3-5, 13, 24, 25

Груша, айва ― 8, 9, 15, 16

Благоприятные дни для посадки и пересадки цветов и декоративных растений в июне 2022:

Однолетние ― 7-10, 13,14, 21-23, 30

Двухлетние и многолетние ― 1-12, 15, 16, 24, 25, 30

Луковичные и клубневые ― 1-3, 6-8, 11, 12, 19-25 и 30

Газон ― 1-3, 6-10, 13, 15, 16, 21-23, 30

Живые изгороди ― 4-8, 13

Хвойные ― 1, 4-8, 13, 30

Кусты и деревья ― 1, 4-8, 13, 24, 25, 30

Лозовые ― 1-3, 6-11, 13, 15, 16, 26, 27

Неблагоприятные дни для любых посадок в июне 2022 года:

28 июня 2022.

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