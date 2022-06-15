День ангела Анны 2022 (именины Анны) по православному календарю празднуют:

в январе: 11 числа;

в феврале: 3, 16, 17, 23, 26 числа;

в марте: 2, 3, 11, 14, 20 числа;

в апреле: 8, 13 числа;

в мае: 11 числа;

в июне: 20, 23, 25, 26 числа;

в июле: 18 числа;

в августе: 3, 5, 7, 13, 29 числа;

в сентябре: 10, 22 числа;

в октябре: 11, 15 числа;

в ноябре: 4, 10, 11, 16, 23, 27 числа;

в декабре: 3, 11, 22, 23 числа.

Не забудьте поздравить с днем ангела Анны всех собственниц этого имени. Это можно сделать лично при встрече, по телефону, в сообщении, картинкой или другими возможными способами.

Значение имени Анна

Имя Анна в переводе с древнегреческого одначает “благосклонность”, “храбрость”, “расположение” и “сила”. А христина трактуют это имя, как “милость божья”. Возможно именно поэтому, имя Анна так пользуется популярностью. Аню можно охарактеризовать, как добрую, ласкательную и послушную девушку. Она очень упорная и как правило всегда добивается своего. Уже во взрослой жизни, для Ани на первом месте всегда будет семья — та, в которой она родилась и та, которую она уже создала. Аня очень любящая жена и мама, а еще верных друг. Ведь и в правду, Анна умеет дружить, и как правило имеет много надежных друзей рядом, и сама является таковой.

Больше по теме: Когда день ангела Марии

Поздравления с Днем ангела Анны в стихах

****

С Днем ангела Анны спешу тебя поздравить,

И сердечные слова поздравлений тебе отправить,

Пусть будет жизнь наполнена прекрасным,

И в каждом дне не будет для тебя ничего ненастным!

****

С Днем ангела Анны поздравляю,

Счастья и рабости тебе я желаю!

Желаю тебе поменьше грустить,

И никогда в себя не уходить!

Пусть все желания сбываются,

Пусть о лучшем всегда мечтается!

Пусть будет всегда рядом только тот,

Кто от всех невзгод тебя убережет!

****

С Днем ангела Анны тебя я поздравляю,

И искренне, от всей души тебе желаю,

Почаще думать о хорошем,

И знать, что в этой жизни все возможно!

Пусть будет каждый день самым желанным,

И продуктивным и не менее ударным,

Пусть все что хочется — случается,

И все за что берешься — получается!

****

С Днем ангела Анны поздравления прими,

Желаю я тебе большой любви,

Желаю искренне веселья, счастья,

И никогда не познавать несчастья!

Пусть каждый день, как новый год,

Дает силы и желание идти на взлет,

Всегда будь сильной и верна себе,

А в нужный момент, я всегда прибегу к тебе!

Читайте также: Когда день ангела Алёны

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.