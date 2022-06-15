Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Когда день ангела Анны в 2022 году? Поздравления в стихах

15.06.2022

День ангела Анны 2022 (именины Анны) по православному календарю празднуют:

  • в январе: 11 числа;
  • в феврале: 3, 16, 17, 23, 26 числа;
  • в марте: 2, 3, 11, 14, 20 числа;
  • в апреле: 8, 13 числа;
  • в мае: 11 числа;
  • в июне: 20, 23, 25, 26 числа;
  • в июле: 18 числа;
  • в августе: 3, 5, 7, 13, 29 числа;
  • в сентябре: 10, 22 числа;
  • в октябре: 11, 15 числа;
  • в ноябре: 4, 10, 11, 16, 23, 27 числа;
  • в декабре: 3, 11, 22, 23 числа.

den-angela-anny

Не забудьте поздравить с днем ангела Анны всех собственниц этого имени. Это можно сделать лично при встрече, по телефону, в сообщении, картинкой или другими возможными способами.

Значение имени Анна

Имя Анна в переводе с древнегреческого одначает “благосклонность”, “храбрость”, “расположение” и “сила”. А христина трактуют это имя, как “милость божья”. Возможно именно поэтому, имя Анна так пользуется популярностью. Аню можно охарактеризовать, как добрую, ласкательную и послушную девушку. Она очень упорная и как правило всегда добивается своего. Уже во взрослой жизни, для Ани на первом месте всегда будет семья — та, в которой она родилась и та, которую она уже создала. Аня очень любящая жена и мама, а еще верных друг. Ведь и в правду, Анна умеет дружить, и как правило имеет много надежных друзей рядом, и сама является таковой.

Больше по теме: Когда день ангела Марии

Поздравления с Днем ангела Анны в стихах

****

С Днем ангела Анны спешу тебя поздравить,

И сердечные слова поздравлений тебе отправить,

Пусть будет жизнь наполнена прекрасным,

И в каждом дне не будет для тебя ничего ненастным!

den-angela-anny-pozdravleniya

****

С Днем ангела Анны поздравляю,

Счастья и рабости тебе я желаю!
Желаю тебе поменьше грустить,

И никогда в себя не уходить!

 

Пусть все желания сбываются,

Пусть о лучшем всегда мечтается!

Пусть будет всегда рядом только тот,

Кто от всех невзгод тебя убережет!

****

С Днем ангела Анны тебя я поздравляю, 

И искренне, от всей души тебе желаю,

Почаще думать о хорошем,

И знать, что в этой жизни все возможно!

 

Пусть будет каждый день самым желанным,

И продуктивным и не менее ударным,

Пусть все что хочется — случается,

И все за что берешься — получается!

den-angela-anny-pozdravleniya-kartinky

****

С Днем ангела Анны поздравления прими,

Желаю я тебе большой любви,

Желаю искренне веселья, счастья,

И никогда не познавать несчастья!

 

Пусть каждый день, как новый год,

Дает силы и желание идти на взлет,

Всегда будь сильной и верна себе,

А в нужный момент, я всегда прибегу к тебе!

Читайте также: Когда день ангела Алёны

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить