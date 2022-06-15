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Как приготовить ванильное мороженое дома: рецепт от участника «МастерШеф»

15.06.2022

Какое лакомство можно назвать самым летним? Конечно же, мороженое! Как сделать ванильное мороженое в домашних условиях? А готовить его очень легко и просто, к тому же вам понадобится всего четыре ингредиента. Простой рецепт домашнего ванильного мороженого  от участника «МастерШеф»-8 Максима Пустовита найдете в нашем материале.

ball of vanilla ice cream on a plate

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Ингредиенты:

  • сливки жирностью 33−35% — 1 л
  • сахарная пудра — 170 г 
  • яичные желтки — 8 шт.
  • стручки ванили — 2 шт.

Приготовление:

  1. Стручки ванили раскрыть и острым ножом вынуть зерна.
  2. В кастрюлю влить сливки, добавить зерна и стручки ванили. Помешивая, проварить до появления первых пузырьков.
  3. Желтки взбить с сахарной пудрой до состояния плотной массы.
  4. Постепенно влить к желткам часть теплых (не горячих) сливок и перемешать.
  5. На минимальном огне довести массу до кипения, постоянно помешивая. Как только она загустеет, снять с огня и дать остыть.
  6. Перелить сливочную массу в контейнер и отправить в морозильник на 6−8 ч. Каждый час мороженое  перемешивать деревянной ложкой.

Приятного аппетита!

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