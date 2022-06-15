Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 16 июня 2022 года. Как правильно провести четверг? Узнайте в астрологическом прогнозе на 16 июня 2022 года от экспертов СТБ.

Овен

День благоприятен в коммерческом плане. Реклама и продажи будут иметь большой успех. К тому же можете смело делать дорогие покупки – гаджеты или бытовую технику.

Телец

На работе контролируйте свои эмоции. Есть риск принять неправильное решение именно из-за чрезмерной эмоциональности. Даже если чувствуете злость или чрезмерную радость – попробуйте сначала успокоиться, а уже потом принимать любое решение.

Близнецы

В этот день вам придется очень много общаться. Не исключено, что вы возобновите отношения со старым другом или знакомым. К тому же новые знакомства вам помогут в будущем, поэтому не избегайте их.

Рак

Этот день будет иметь для вас благоприятные последствия в финансовой сфере. Не исключено, что вас ожидает дополнительный заработок или существенная прибавка к вашей зарплате. С другой стороны, нужно быть очень внимательным с собственными расходами – на радостях вы можете купить больше, чем вам нужно.

Лев

В этот день будьте очень осторожны с финансами, особенно со счетами и банковскими картами. Есть большой риск наткнуться на афериста или потерять карточку на улице. Также не стоит делать крупных покупок, ведь есть риск приобрести некачественный товар, который не прослужит вам долго.

Дева

Будьте на работе спокойными и уравновешенными. Агрессия или злость могут сыграть с вами злую шутку. Вы можете испортить отношения с коллегами или высшим руководством. Поэтому максимально держите себя в руках и не сплетничайте о ком-то.

Весы

Вас будет очень легко разгневать, поэтому не планируйте встреч с людьми, которые теоретически могут вас разозлить или же принести негатив.

Скорпион

Недавно на работе вы допустили ошибку, о которой вам постоянно напоминают коллеги. Не переживайте и помните, что все можно исправить, главное уделить этому время.

Стрелец

На работе попробуйте больше ценить свое собственное время. Не пересиживайте по несколько часов и учитесь говорить “нет” на предложения, которые будут забирать ваше личное время или даже сон. Вы сможете работать больше и лучше только тогда, когда научитесь больше отдыхать и ценить свои силы.

Козерог

Старайтесь не торопить события и решать проблемы только по мере их поступления. Не принимайте серьезных изменений в работе самостоятельно, постарайтесь постоянно советоваться с коллегами.

Водолей

Вскоре вас может ожидать ситуация, которая потребует много сил. Используйте время, которое сейчас есть, для наведения порядка в делах, доме или на работе. Монотонная и скрупулезная работа вам хорошо будет удаваться – воспользуйтесь этим шансом.

Рыбы

Занимайтесь несущественными, мелкими вопросами. Астрологи не рекомендуют в среду вести дела, касающиеся недвижимости.

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