Несмотря на количество государственных выходных в июне, многие праздники запланированы почти каждый день. Будут ли дополнительные выходные, какие государственные и церковные праздники будут в июне 2022 года – читайте полный список в материале.

В июне 2022 будут Троица 12 июня и День Конституции Украины 28 июня ― это государственные и церковные праздники, в честь которых предусмотрены выходные.

Однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину на государственном уровне отменяются дополнительные выходные дни на время военного положения, поэтому на Троицу и День Конституции Украины дополнительные выходные не предусмотрены.

Июнь 20222 ― список праздников в Украине

1 июня ― День защиты детей

2 июня ― Вознесение Господне

3 июня ― Всемирный день велосипеда;

4 июня ― День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины; Международный день невинных детей-жертв агрессии;

5 июня ― Всемирный день окружающей среды;

6 июня ― День журналиста;

7 июня ― Всемирный день продовольственной безопасности, Всемирная неделя сердечного ритма, День шоколадного мороженого;

8 июня ― Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина;

9 июня ― Международный день друзей;

10 июня ― Всемирный день стиля модерн, Всемирный день мороженого,

11 июня ― Всемирный день кукол 2022 (вторая суббота июня), Национальный праздник Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (день рождения королевы Елизаветы II)

12 июня ― Зеленые праздники (Троица); Всемирный день борьбы с детским трудом; День работника фондового рынка;

13 июня ― День освобождения Мариуполя от российских оккупантов;

14 июня ― Всемирный день донора;

15 июня ― День защиты пожилых людей (Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей)

16 июня ― Международный день семейных денежных переводов;

17 июня ― Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;

18 июня ― День участкового офицера полиции в Украине;

19 июня ― День отца, День медицинского работника, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

20 июня ― Всемирный день беженцев;

21 июня ― Всемирный день йоги;

22 июня ― День скорби и памяти жертв Войны в Украине;

23 июня ― День государственной службы Украины; День государственной службы ООН; Международный Олимпийский день;

25 июня ― Международный день моряка; День таможенника Украины;

26 июня ― Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота; Международный день в поддержку жертв пыток;

27 июня ― День микро-, малых и средних предприятий;

28 июня ― День Конституции Украины

29 июня ― Международный день тропиков;

30 июня ― Международный день астероида.

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