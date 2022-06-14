Оладьи на кефире: рецепт приготовления в домашних условиях от Максима Пустовита
14.06.2022
Оладьи на кефире приготовить очень просто. Существует множество вариаций приготовления данного блюда. Предлагаем вашему вниманию простой рецепт оладий на кефире от участника «МастерШеф»- 8 Максима Пустовита , который полюбится вам с первой минуты!
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Ингредиенты:
- кефир ( 25% жирности) — 400 мл
- сахар — 3 ст. л.
- растительное масло — 2 ст. л.
- пшеничная мука — 200 г
- сода — 1 ч. л.
- щепотка соли
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Приготовление:
- Смешать кефир, соль, сахар, добавить муку и соду.
- Тщательно размешать тесто, чтобы не образовались комочки. Для этого воспользуйтесь вилкой или венчиком. Тесто должно напоминать густую сметану.
- Для жарки лучше взять сковородку с толстым дном. Разогреть сковородку, в тесто добавить 1 ч. л. растительного масла. Быстро перемешать.
- Смазать маслом горячую сковородку. Выкладывать на дно небольшие оладьи. Не размазывать. Жарить на небольшом огне под крышкой.
Приятного аппетита!
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