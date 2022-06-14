Как приготовить макарон со вкусом бейлис: рецепт пошагово

Макарон со вкусом Baileys: рецепт от Екатерины Песковой
14.06.2022
Иногда очень хочется побаловать себя вкусной домашней выпечкой. Особенно – на карантине! Суперфиналистка «МастерШеф»-6 Екатерина Пескова рассказала, как приготовить вкуснейшее лакомство ― любимые всеми пирожные макароны, да еще со вкусом ликера Baileys ― в домашних условиях. Подробнее ― в материале!
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Ингредиенты для макарон:
- миндальная мука — 150 г
- сахарная пудра — 150 г
- белок — 1 шт. (55 г)
- сахар — 150 г
- вода — 38 г
Ингредиенты для ганаша:
- белый шоколад — 150 г
- сливки — 50 г
- растворимый кофе — 10 г
- Baileys — 50 г
- сливочное масло — 20 г
Способ приготовления:
- Половинки печенья нужно приготовить по классическому рецепту макарон на итальянской меренге.
- Для приготовления ганаша нагреть сливки с кофе.
- Позже вылить эту смесь на растопленный шоколад.
- Добавить Baileys и пробить погружным блендером. При 40°С добавить мягкое сливочное масло и снова пробить.
- Оставить в холодильнике для стабилизации на 2―4 часа.
- Отсадить ганаш на крышечки, соединить половинки и наслаждаться вкусом!
Приятного аппетита!
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