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10 лет брака: как называется и что принято дарить

14.06.2022

Десятилетие совместной супружеской жизни – это уже солидный юбилей, который отмечается, как полноценный семейный праздник с множеством приглашенных: родственников, друзей и даже коллег. Отношения супругов уже вошли в гибкий и эластичный этап взаимопонимания, как пластичный и прочный оловянный материал. А вот романтика в отношениях не угасла, что символизирует нежный розовый цвет, который является базовым при оформлении празднования годовщины.

10 годовщина брака: как называется, что дарить и как поздравить с годовщиной свадьбы 10 лет

Что оригинальное подарить молодым друзьям на розовую (оловянную) годовщину свадьбы

Традиционно розовый цвет ассоциируют с женским началом. А вот подарки из олова как нельзя кстати, подходят мужчинам. Но если предполагается делать общий подарок супружеской паре, то лучше преподносить вещи практичные и ценные, украшенные соответственно тематике. Это могут быть кофейные наборы из олова, роскошный сервиз, украшенный розами, набор бокалов с выгравированными розами, или на крайний случай, украшенный розовыми ленточками, бантами и маленькими розочками. Наборы оловянной посуды, подсвечники, зеркало или настенные часы в оловянной оправе, лампы из розового кварца, шкатулки, рамки для фотографий, выполненные из олова или другого материала, украшенного розовыми элементами. 

Очень хорошим подарком станет набор постельного белья в розовых тонах или с принтами из роз, а также парный набор банных халатов и полотенец. Также дарить молодым на розовую свадьбу можно и различную технику, например, ноутбук, айфоны, бытовые приборы: пылесосы, тостеры, кухонные комбайны – все, что пригодится в хозяйстве. Но главное, чтобы в момент дарения подарок содержал оловянный или розовый декор.

10 годовщина брака: как называется, что дарить и как поздравить с годовщиной свадьбы 10 лет

 Учитывая, что на розовой свадьбе непременно будет море живых цветов, отличным подарком станет широкая или узкая оловянная ваза. Не стоит одаривать молодоженов предметами колющими и режущими. Например, ножи, вилки, наборы для шитья, содержащие иглы, шила, ножницы лучше исключить. Оригинальным подарком, который порадует супругов, станет оловянный колокольчик на дверь, который будет оберегать жилище от негатива и хранить в семье счастье и уют. Также усилить позитив в доме можно, подарив супругам оловянную подкову.

 Еще одним эксклюзивным подарком будут оловянные кольца, сделанные на заказ, на которых выгравированы имена супругов. Парные оловянные ложки с ручками, выполненные в виде женской и мужской фигуры с выгравированной цифрой 10 – практичны и символичны. Если уж хочется сделать совсем прикольный подарок друзьям на 10-летнюю годовщину свадьбы, можно подарить набор из двух чашек и чайник с двумя носиками, располагающимися рядом. 

Можно преподнести две большие оловянные медали с выгравированными именами и дипломом молодоженов с 10-летним стажем, парные подушечки в виде сердечек с нанесенным по заказу принтом из фото супружеской жизни или надписями, например: «глава семьи» на обоих. Шуточное слайд-шоу на 10 лет свадьбы, собранное из снимков семейной жизни супругов в сопровождении комментариев с добрым юмором, также станет чудесным подарком, который поднимет настроение всем присутствующим и раскрепостит обстановку. 

Что можно подарить супругам друг другу на 10 лет свадьбы 

Любимой жене супруг, конечно же, дарит букет из 11 роз, в котором одна должна быть чисто белой. А к нему прикладывается романтический подарок. Это может быть набор розового белья, любое украшение из олова: браслет, серьги, колье, кольца, медальоны, оригинальное компактное зеркальце или статуэтка-оберег.Мужу дарятся оловянные предметы, например, огниво из олова, пивной бокал или браслет. Также мужчину порадуют такие аристократичные предметы, как оловянный портсигар, пепельница, выполненная в необычной форме, оригинальная оловянная зажигалка или шкатулочка для «заначки».

10 годовщина брака: как называется, что дарить и как поздравить с годовщиной свадьбы 10 лет

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