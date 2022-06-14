10 годовщина брака: как называется, что дарить и как поздравить с годовщиной свадьбы 10 лет

Десятилетие совместной супружеской жизни – это уже солидный юбилей, который отмечается, как полноценный семейный праздник с множеством приглашенных: родственников, друзей и даже коллег. Отношения супругов уже вошли в гибкий и эластичный этап взаимопонимания, как пластичный и прочный оловянный материал. А вот романтика в отношениях не угасла, что символизирует нежный розовый цвет, который является базовым при оформлении празднования годовщины.

Что оригинальное подарить молодым друзьям на розовую (оловянную) годовщину свадьбы

Традиционно розовый цвет ассоциируют с женским началом. А вот подарки из олова как нельзя кстати, подходят мужчинам. Но если предполагается делать общий подарок супружеской паре, то лучше преподносить вещи практичные и ценные, украшенные соответственно тематике. Это могут быть кофейные наборы из олова, роскошный сервиз, украшенный розами, набор бокалов с выгравированными розами, или на крайний случай, украшенный розовыми ленточками, бантами и маленькими розочками. Наборы оловянной посуды, подсвечники, зеркало или настенные часы в оловянной оправе, лампы из розового кварца, шкатулки, рамки для фотографий, выполненные из олова или другого материала, украшенного розовыми элементами.

Очень хорошим подарком станет набор постельного белья в розовых тонах или с принтами из роз, а также парный набор банных халатов и полотенец. Также дарить молодым на розовую свадьбу можно и различную технику, например, ноутбук, айфоны, бытовые приборы: пылесосы, тостеры, кухонные комбайны – все, что пригодится в хозяйстве. Но главное, чтобы в момент дарения подарок содержал оловянный или розовый декор.

Учитывая, что на розовой свадьбе непременно будет море живых цветов, отличным подарком станет широкая или узкая оловянная ваза. Не стоит одаривать молодоженов предметами колющими и режущими. Например, ножи, вилки, наборы для шитья, содержащие иглы, шила, ножницы лучше исключить. Оригинальным подарком, который порадует супругов, станет оловянный колокольчик на дверь, который будет оберегать жилище от негатива и хранить в семье счастье и уют. Также усилить позитив в доме можно, подарив супругам оловянную подкову.

Еще одним эксклюзивным подарком будут оловянные кольца, сделанные на заказ, на которых выгравированы имена супругов. Парные оловянные ложки с ручками, выполненные в виде женской и мужской фигуры с выгравированной цифрой 10 – практичны и символичны. Если уж хочется сделать совсем прикольный подарок друзьям на 10-летнюю годовщину свадьбы, можно подарить набор из двух чашек и чайник с двумя носиками, располагающимися рядом.

Можно преподнести две большие оловянные медали с выгравированными именами и дипломом молодоженов с 10-летним стажем, парные подушечки в виде сердечек с нанесенным по заказу принтом из фото супружеской жизни или надписями, например: «глава семьи» на обоих. Шуточное слайд-шоу на 10 лет свадьбы, собранное из снимков семейной жизни супругов в сопровождении комментариев с добрым юмором, также станет чудесным подарком, который поднимет настроение всем присутствующим и раскрепостит обстановку.

Что можно подарить супругам друг другу на 10 лет свадьбы

Любимой жене супруг, конечно же, дарит букет из 11 роз, в котором одна должна быть чисто белой. А к нему прикладывается романтический подарок. Это может быть набор розового белья, любое украшение из олова: браслет, серьги, колье, кольца, медальоны, оригинальное компактное зеркальце или статуэтка-оберег.Мужу дарятся оловянные предметы, например, огниво из олова, пивной бокал или браслет. Также мужчину порадуют такие аристократичные предметы, как оловянный портсигар, пепельница, выполненная в необычной форме, оригинальная оловянная зажигалка или шкатулочка для «заначки».

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