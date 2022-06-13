Как приготовить мохито: топ-3 рецепта пошагово

Мохито: топ-3 варианта приготовления от Дмитрия Шевченко
13.06.2022
Ничто не освежает в жару лучше чем мохито. Не даром это один из самых популярных летних коктейлей, без которого не обходится ни одна вечеринка. Приготовить мохито дома очень легко и просто. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепты вкусного мохито.
Классический мохито
Ингредиенты:
- 50 мл белого рома
- 15 мл сахарного сиропа или сахара по вкусу
- 100 мл содовой
- 80 г лайма
- несколько веточек мяты
- 200 г льда
Способ приготовления:
- В стакан положить кусочки лайма и придавить их мадлером (если готовите с сахаром вместо сиропа — его нужно добавлять на этом этапе и давить с лаймом)
- Возьмите листочки мяты в одну руку и хлопните по ней второй рукой, добавьте мяту в стакан
- Наполнить стакан льдом (лучше дробленым)
- Добавить ром и сахарный сироп
- Долить до конца стакана содовой и аккуратно перемешать длинной ложкой
- Досыпать льда и украсить веточкой мяты и слайсом лайма
Клубничный мохито
Ингредиенты:
- 50 мл белого рома
- 120 г клубники
- 15 мл клубничного сиропа
- 100 мл содовой
- 60 г лайма
- несколько веточек мяты
- 200 г дробленого льда
Способ приготовления:
- В стакан положить мяту, 3 дольки лайма, 5 ягод клубники и подавить мадлером
- Доверху стакана насыпать дробленый лед
- Налить клубничный сироп и белый ром
- Залить содовой доверху и аккуратно размешать длинной ложкой
- Досыпать льда и украсить веточкой мяты и клубникой
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Ягодный мохито
Ингредиенты:
- 50 мл белого рома
- 15 мл сахарного сиропа
- 1 лайм
- 100 мл содовой
- 60 мл ягодный сок
- свежая клубника, черника и малина
- несколько веточек мяты
- 200 г дробленого льда
Способ приготовления:
- Первым делом нужно приготовить ягодный сок. Для этого необходимо перебить блендером клубнику, чернику, малину с добавлением воды. Процедить через марлю или сито
- В стакан положить дольки лайма, листочки мяты, ягоды и подавить мадлером
- Добавить лед, налить ром, сахарный сироп, ягодный сок и содовую. Аккуратно перемешать длинной ложкой
- Добавить льда и украсить веточкой мяты и ягодами
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