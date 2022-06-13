С приходом весны солнечных дней стало больше. Мы с большим удовольствием стараемся побыть на улице как можно дольше, нежась под солнечными лучами. Но, к сожалению, не все люди могут в полной мере насладиться теплом, поскольку у некоторых из них долгое пребывание на солнце может вызвать аллергическую реакцию. Что такое аллергия на солнце? Почему она возникает? Какие основные симптомы аллергии на солнце и как ее можно вылечить? Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Причины возникновения аллергии на солнце

Аллергия на солнце или фотодерматоз — это сильная иммунная реакция организма на воздействие солнечных лучей. Сами по себе солнечные лучи не являются аллергеном, однако они могут спровоцировать накопление в организме веществ, которые вызывают аллергию.

Ежегодно количество людей, страдающих аллергией на солнце, становится все больше. Очень часто такая аллергия возникает у маленьких детей, поскольку их иммунная система еще слишком слаба.

Существует две основных причины возникновения аллергии на солнце — внешняя и внутренняя.

К внешней причине относят использование косметических, лекарственных и парфюмерных изделий, которые могут спровоцировать появление аллергической реакции. Длительное пребывание на солнце способствует развитию аллергии.

К внутренним причинам возникновения аллергии на солнце в первую очередь относят сбои в работе иммунной системы, а также нарушения пищеварительного тракта и обмена веществ.

Основные симптомы аллергии на солнце

Существует четыре основных симптома аллергии на солнце:

покраснения кожи

сильное жжение, зуд

шелушение

высыпания в виде небольших гнойничков.

Симптоматика аллергии на солнце может проявиться не сразу — иногда воспаление заметно через несколько часов после длительного пребывания на солнце, а иногда — через несколько дней.

Больше всего подвержены аллергии на солнце светлокожие люди, маленькие дети, беременные, те, кто злоупотребляет походами в солярий или непосредственно перед выходом на солнце сделал химический пилинг или татуаж. Также в группе риска те люди, у кого есть родственники с аллергией на солнце.

Лечение аллергии на солнце

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Лечение аллергии на солнце — дело нешуточное, и консультация квалифицированного врача-аллерголога необходима. При наличии нарушений в работе внутренних органов назначается специальное медикаментозное лечение. Также особое внимание следует уделить устранению внешних проявлений аллергии на коже. Для этого врачи назначают специальные мази с содержанием ланолина, цинка и метилурацила. Для улучшения регенеративных процессов кожи больным рекомендуется употребление витаминов группы В, С и Е.

При тяжелой форме проявления аллергии на солнце назначаются мази с кортикостероидами. Однако такое лечение проводить самостоятельно нельзя.

Также для лечения аллергии на солнце врачи назначают антигистаминные препараты. Сегодня такие лекарства могут быть очень эффективными, они не вызывают сонливости и привыкания.

Лечение аллергии на солнце может занять как несколько дней, так и несколько недель. Все зависит от степени и сложности заболевания.

Если же нет возможности обратиться к врачу, то для снятия первых симптомов аллергии на солнце рекомендуется использовать холодные примочки, охлажденные молочные продукты.

Также не стоит забывать об использовании солнцезащитных кремов. Пляж лучше всего посещать рано утром или после 16:00, поскольку в это время солнечные лучи менее опасны. Не стоит забывать и о том, что от некоторых продуктов, например, цитрусовых, перед выходом на солнце лучше отказаться, поскольку эти фрукты могут спровоцировать аллергию на солнце.

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