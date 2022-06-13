5 годовщина брака: как называется, что дарить и как поздравить с 5 годовщиной свадьбы

Брак, в котором супруги прожили 5 лет, называется деревянным. Это первая годовщина из твердого материала, намекающая на закладывание крепкого фундамента семейной жизни за 5 лет. Редакция STB.UA предлагает ознакомиться с традициями празднования 5 лет брака и почитать поздравления с деревянным юбилеем.

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5 лет совместной жизни имеют огромное значение для брака. За это время супруги определяются с общими целями, примиряются с недостатками друг друга, переживают кризис страсти ― он трансформируется, заменяются. Кроме того, уже видны первые общие достижения, возможно новое жилье, планы по детям. Поэтому считается, что 5-летие брака ― праздник стабильности и «твердый» праздник. И дерево ― это первый твердый материал в списке годовщин свадеб.

Обычно принято устраивать праздник для годовщины и приглашать гостей. В последнее время в Украине на деревянную свадьбу вспоминают традиции предков, используются национальные мотивы и традиции. Рассказываем, что может быть полезным для празднования 5-летия свадьбы ― деревянного брака.

Деревянная свадьба ― традиции

На деревянную свадьбу приглашают только близких. Важный атрибут – комнатное растение или деревце. Его могут купить именно супруги, а могут также получить в дар.

Традиция деревянной свадьбы – украшать дерево пожеланиями для семьи. Поэтому и нужно приглашать только тех, кто не позавидует паре.

На пятую годовщину важно, чтобы на праздничном столе был хотя бы один деревянный предмет ― посуда или столовый прибор. Также можно поставить растение и подобрать одежду цвета живого дерева ― зеленую, коричневую, желтую.

Другая традиция на пять лет свадьбы ― это сделанное руками мужа деревянное изделие. Это может быть украшение, предмет мебели, что-то для интерьера или экстерьера, посуда, столовые, канцелярские приборы. Жена может помочь создать дизайн изделия, поучаствовать в его создании.

Часто к 5 годам свадьбы сажают дерево. Если погодные условия не позволяют этого сделать (например, когда юбилей празднуется зимой), можно купить растение в горшке, что будет напоминать партнерам об этом дне и об их крепком союзе.

Какие деревья можно сажать на 5 лет свадьбы

Набирает популярность традиция сажать деревья на деревянную годовщину свадьбы. Однако у всех вещей есть свой символизм и значение. Чтобы выбрать, как посаженное дерево будет влиять на вашу жизнь, ознакомьтесь с тем, что означают разные деревья.

Сакура, апельсин, экзотические деревья ― символизируют гармонию, новые ощущения между мужем и женой и глубокое погружение в чувства;

Береза ​​― символизирует нежность, чистоту, легкую романтику и легкомыслие;

Сосна ― символизирует силу, долголетие и доброту;

Клен ― символизирует благополучие, успешность, согласие и достаток;

Слива, яблоня, груша, другие плодовые деревья ― оберегают домашнюю крепость, усиливают родственные связи, символизируют разноцветие, нежность и сладкую любовь;

Дуб и акация ― символизируют надежность, серьезность намерений, стабильность, покой в ​​семье и плодородие;

Ольха и верба ― символизируют преданность, влюбленность, серьезные намерения и верность.

Что подарить на 5 лет свадьбы ― деревянная свадьба

Характер подарка будет зависеть от того, насколько гости хорошо знают супругов и его вкусы, насколько близки друзья и знают ли, что нужно хозяевам праздника. Кроме того, о громких праздничных мероприятиях с соответствующими недешевыми подарками принято предупреждать накануне.

Путевка для отдыха;

Саженец дерева;

Полезный кухонный прибор;

Деревянная мебель;

Инструменты, связанные с хобби супругов;

Поднос на ножках в кровать;

Необычный альбом для фото, инструктированный деревом;

Деревянная рамка для фото;

Комнатные растения, если супруги интересуются выращиванием дома;

Кровать;

Шкатулка для украшений;

Любые игры настольные с деревянными фигурками.

5 лет свадьбы ― поздравления в стихах

5 лет семейных отношений.

Одних идей-одних решений…

За эти чудесные пять лет

Друг другу дали вы обет

Родными быть душой и телом,

А это значит, можно смело

Вас с годовщиной поздравлять,

Одних только радостей желать.

Крепкой любви вам, дорогие,

…всегда, в годы Ваши любые.

Радость да будет постоянной

У вас со свадьбы деревянной.

***

Поздравляю с годовщиной,

Классной, юной, деревянной!

Пусть любимая не пилит,

Как бревно на пилораме.

Пусть дарит каждый миг

Любви огромный океан,

Море тепла и уважения

И страсти огненный фонтан!

***

5 лет ― деревянная свадьба.

Чувства, как пышной кроны ветви,

Как корни у дуба ― крепкие…

Да будут лета супружеские ясные.

5 лет свадьбы ― поздравления в прозе и картинках

Поздравляю с 5-летием вашей семейной жизни, с деревянной свадьбой!

Пусть дерево вашей любви изобилует молодыми побегами потомков, а корни становятся крепче, чтобы выдержать ежедневные заботы. Здоровье вашей семье, процветание, достаток и взаимопонимание!

***

С 5 годовщиной свадьбы! Вы прожили пять прекрасных, прекрасных лет! Возьмите с собой в общее счастливое будущее только радостные мгновения, нежность, заботу и любовь! Пусть ваш брак с каждым днем ​​становится крепче, а ваши отношения более нежными, веселыми, доверчивыми и незабываемыми!

***

Пролетело пять лет, а вы по-прежнему вместе, на фундаменте любви, возвели свой уютный и крепкий очаг. С деревянной свадьбой мы приветствуем вас и желаем больше дров. Чтобы не угасал ваш очаг любви, чтобы смогли к своему жилищу пристраивать комнаты для будущих поколений и чтобы из самого красивого и умного деревца состругали себе Пиноккио. Живите мирно и счастливо, и пусть благополучие течет в ваш дом рекой!

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