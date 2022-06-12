Новый день — новые события. Звезды уже знают, что вас ждет 13 июня. Читайте гороскоп на 13 июня 2022 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Хватит ставить на первый план материальное, тогда получите то, что так давно ждете.

Телец

Только когда отпускаете кого-то из своей жизни, тогда и обретаете что-то новое. Отпустите прошлое, оно не сделает вас счастливым.

Близнецы

Максимум инициативы, больше действий ― вот правило на воскресенье для Близнецов.

Рак

Пришло время разнообразить ваши отношения. Придумайте активности или развлечения на вечер. Новое блюдо или вид деятельности — в самый раз.

Лев

Звезды сулят эмоциональное выгорание в работе, чего точно не стоит допускать.

Дева

Научитесь фильтровать события своей жизни. Отбрасывайте все плохое сразу. Вас уже затягивает в череду негативных событий.

Весы

Постоянный страх сковывает вас. Прекратите заботиться о том, что подумают окружающие.

Скорпион

Излишняя рассеянность Скорпионов будет изрядно мешать. Поэтому не погружайтесь в серьезные дела.

Стрелец

Вам кажется, что все бессмысленно и бесполезно. Сделайте первый шаг к переменам, чтобы ощутить прилив энергии.

Козерог

Звезды сулят приятные известия. К ним нужно быть готовым: наполниться положительной энергией и хорошим настроением.

Водолей

Есть вероятность того, что вы тратите свои силы и нервы в пустую. Пересмотрите свой быт и задачи.

Рыбы

Поговорите по душам с родными, поделитесь проблемами. Научитесь принимать от них помощь.

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