Троица в 2022 году выпадает на 12 июня. Читайте о приметах на Троицу и о том, что нельзя делать в этот день.

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Приметы на Троицу: что можно и нельзя делать

Считается, что на Троицу не стоит назначать свадьбу – якобы ничего хорошего такую семью не ждет.

– якобы ничего хорошего такую семью не ждет. Другое дело – сватанье и знакомство . Если они выпадут на Троицу, то брак будет крепким и счастливым.

. Если они выпадут на Троицу, то брак будет крепким и счастливым. Шить, печь пироги и работать в огороде на Троицу нельзя . А еще нельзя купаться , иначе, по древним поверьям, русалки затянут на дно.

. А еще , иначе, по древним поверьям, русалки затянут на дно. Дождь на Троицу – весь год будет много грибов, хороший урожай и прекрасная погода.

– весь год будет много грибов, хороший урожай и прекрасная погода. Духов День – это следующий день после Троицы, когда запрещается работать на земле, но можно искать в ней клад. Якобы земля в этот день обязательно подарит хорошему человеку что-нибудь ценное.

Якобы земля в этот день обязательно подарит хорошему человеку что-нибудь ценное. В праздник Троицы нужно постараться не думать о плохом, не завидовать и не злиться на кого-то – ничем хорошим это не закончится.

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