Троица 2022: какие народные приметы существуют в этот день
10.06.2022
Троица в 2022 году выпадает на 12 июня. Читайте о приметах на Троицу и о том, что нельзя делать в этот день.
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Приметы на Троицу: что можно и нельзя делать
- Считается, что на Троицу не стоит назначать свадьбу – якобы ничего хорошего такую семью не ждет.
- Другое дело – сватанье и знакомство. Если они выпадут на Троицу, то брак будет крепким и счастливым.
- Шить, печь пироги и работать в огороде на Троицу нельзя. А еще нельзя купаться, иначе, по древним поверьям, русалки затянут на дно.
- Дождь на Троицу – весь год будет много грибов, хороший урожай и прекрасная погода.
- Духов День – это следующий день после Троицы, когда запрещается работать на земле, но можно искать в ней клад. Якобы земля в этот день обязательно подарит хорошему человеку что-нибудь ценное.
- В праздник Троицы нужно постараться не думать о плохом, не завидовать и не злиться на кого-то – ничем хорошим это не закончится.
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