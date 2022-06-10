Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Троица 2022: какие народные приметы существуют в этот день

10.06.2022

Троица в 2022 году выпадает на 12 июня. Читайте о приметах на Троицу и о том, что нельзя делать в этот день. 

Больше по теме: Поздравления с Троицей 2022 в стихах, короткие, красивые, для смс

800px-Andrej_Rublëv_001

Приметы на Троицу: что можно и нельзя делать

  • Считается, что на Троицу не стоит назначать свадьбу – якобы ничего хорошего такую семью не ждет.
  • Другое дело – сватанье и знакомство. Если они выпадут на Троицу, то брак будет крепким и счастливым.
  • Шить, печь пироги и работать в огороде на Троицу нельзя. А еще нельзя купаться, иначе, по древним поверьям, русалки затянут на дно.
  • Дождь на Троицу – весь год будет много грибов, хороший урожай и прекрасная погода.
  • Духов День – это следующий день после Троицы, когда запрещается работать на земле, но можно искать в ней клад. Якобы земля в этот день обязательно подарит хорошему человеку что-нибудь ценное.
  • В праздник Троицы нужно постараться не думать о плохом, не завидовать и не злиться на кого-то – ничем хорошим это не закончится.

Больше по теме: Святая Троица: значение христианского праздника

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить