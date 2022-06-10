Актриса Ребел Уилсон показала свою девушку: как она выглядит?

Австралийская актриса и стендап-комедиантка Ребел Уилсон сообщила, что она встречается с женщиной. На своей странице в Instagram Ребел Уилсон объявила, что у нее отношения с fashion-дизайнером Рамоной Агрумой. В своем посте она назвала ее «диснеевской принцессой». (Фото:@rebelwilson/Instagram)

«Я думала, что ищу принца из диснеевских мультфильмов… но, возможно, все это время мне на самом деле нужна была диснеевская принцесса», — написала 42-летняя австралийская актриса под фото с Рамоной Агрумой.

Как сообщает The Guardian, Уилсон и Агрума впервые были замечены вместе в январе этого года, а уже в марте Агрума сопровождала Уилсон на вечеринке Vanity Fair в рамках церемонии награждения Оскар 2022.

А в майском интервью журналу People Уилсон призналась, что переживает сейчас «поздний расцвет любви», и рассказала, что познакомилась со своим нынешним партнером «через друга».

Напомним, славу Ребел Уилсон принесла комедии Идеальный голос (2012), Холостячки (2012) и В активном поиске (2016).

Ранее Уилсон встречалась с наследником пивоваренной корпорации Anheuser-Busch Джейкобом Бушем, но пара разошлась в начале 2021 года.

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