Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Ребел Уилсон совершила каминг-аут

10.06.2022

Австралийская актриса и стендап-комедиантка Ребел Уилсон сообщила, что она встречается с женщиной. На своей странице в Instagram Ребел Уилсон объявила, что у нее отношения с fashion-дизайнером Рамоной Агрумой. В своем посте она назвала ее «диснеевской принцессой».

Актриса Ребел Уилсон показала свою девушку: как она выглядит?

(Фото:@rebelwilson/Instagram)

«Я думала, что ищу принца из диснеевских мультфильмов… но, возможно, все это время мне на самом деле нужна была диснеевская принцесса», — написала 42-летняя австралийская актриса под фото с Рамоной Агрумой.

Как сообщает The Guardian, Уилсон и Агрума впервые были замечены вместе в январе этого года, а уже в марте Агрума сопровождала Уилсон на вечеринке Vanity Fair в рамках церемонии награждения Оскар 2022.

А в майском интервью журналу People Уилсон призналась, что переживает сейчас «поздний расцвет любви», и рассказала, что познакомилась со своим нынешним партнером «через друга».

Напомним, славу Ребел Уилсон принесла комедии Идеальный голос (2012), Холостячки (2012) и В активном поиске (2016).

Ранее Уилсон встречалась с наследником пивоваренной корпорации Anheuser-Busch Джейкобом Бушем, но пара разошлась в начале 2021 года.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить