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Пошаговый рецепт жульена с грибами и курицей в духовке

10.06.2022

Грибы и курица созданы друг для друга. В этом несложно убедиться, если приготовить такой жульен. Сочное мясо, ароматные грибы и пикантная сырная корочка ― это идеальный вариант закуски для любого случая. Читайте рецепт жульена с грибами и курицей в духовке от победителя шоу «МастерШеф» Евгения Клопотенко прямо сейчас!

Рецепт жульена с грибами и курицей в духовке

Ингредиенты:

  • 400 г шампиньонов либо вешенок
  • 250―300 г курицы (филе с бедра)
  • 1 луковица
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г сыра бри
  • 100 г сыра твердого
  • 50―100 мл сливок (33% жирности)
  • 1―2 щепотки молотого мускатного ореха
  • по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. 
  2. Чеснок почистите и мелко нарежьте. Луковицу почистите и нарежьте средним кубиком (вместо обычного репчатого лука можете взять белый ― он менее едкий). Грибы помойте и нарежьте на кусочки среднего размера. Куриные бедрышки зачистите от кожи и жира и нарежьте тонкими полосками. 
  3. Разогрейте сковороду со смесью сливочного и оливкового масла. Обжарьте чеснок и лук 2―3 минуты до прозрачности.
  4. Добавьте в сковороду грибы и протушите еще 3―4 минуты.
  5. Добавьте туда же курицу, посолите по вкусу и обжаривайте еще в течение 4―5 минут.
  6. Сыр бри порежьте небольшими кусочками и добавьте в сковороду вместе с мускатным орехом. Тушите примерно минуту, пока сыр не расплавится.
  7. Добавьте сливки ― регулируйте их количество в зависимости от консистенции: нужно, чтобы масса не была слишком жидкой, но и не стала сухой.
  8. Переложите смесь в форму для запекания нужного размера. Поперчите по вкусу, посыпьте твердым сыром, натертым на крупную терку. Поставьте в духовку на 15―20 минут, пока сыр не расплавится и не возьмется золотистой корочкой.

Приятного аппетита!

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