День медицинского работника отмечает каждый врач. Известно, что дата этого праздника ежегодно меняется. Редакция STB.UA предлагает вам узнать , когда же День медицинского работника в 2020 году? А также, чем славится профессиональный праздник, и откуда идут его истоки? Читайте подробности в материале.

Идея посвятить отдельный день в году медикам зародилась еще в 70-х годах. В Украине этот праздник официально был утвержден в 1994 году указом президента. В День медицинского работника принято поздравлять всех сотрудников данной сферы: врачей, медсестер, фельдшеров, фармацевтов, лаборантов и санитаров.

День медицинского сотрудника всегда отмечается в третье воскресенье первого месяца лета. В 2020 году этот праздник припадает на 21 июня. Поэтому обязательно поставьте себе напоминание и поздравьте всех знакомых врачей!

В народе этот день также принято называть «День работников медицины», «День медика», «День медработника». Однако как бы мы его не именовали, в 2019 году праздник будут отмечать 26-й раз!

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