Как правильно извлечь клеща
10.06.2022
Как вытащить клеща? Весна и лето — время опасных насекомых, поэтому каждый отдыхающий на природе должен знать, как извлечь клеща из кожи у людей и у животных. Инструкция от экспертов «Все буде добре», как правильно удалить клеща, в нашем материале!
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Клеща можно вытащить:
- пинцетом;
- пальцами;
- ниткой.
Инструкция, как вытащить клеща правильно:
- С помощью пинцета, пальцев. Захватите клеща как можно ближе к хоботку. Держа его строго перпендикулярно к месту укуса, аккуратно поворачивайте тело клеща вокруг оси. Извлеките клеща с кожного покрова.
- С помощью нитки. Завяжите прочную нитку в узел как можно ближе к хоботку клеща. Медленно раскачивая и подтягивая вверх, вытащите клеща.
Не забудьте:
- Продезинфицировать место укуса спиртом, йодом, одеколоном и т. п.
- Вымыть руки с мылом.
- Сдать кровь на анализ.
ВАЖНО. Если во время удаления в коже остались головка или хоботок клеща, обработайте ранку раствором спирта — они должны выпасть. Также можно извлечь головку или хоботок с помощью иголки. Протрите ее спиртом или прокалите на огне, затем удаляйте так, как удаляют занозу.
Нельзя:
- Брать клеща голыми пальцами. Лучше предварительно обмотать их марлей.
- Делать резкие движения, дабы не разорвать клеща.
- Использовать масло. Оно закупорит дыхательные пути клеща, в результате чего тот умрет, так и оставшись в коже.
- Сдавать кровь на анализ сразу после укуса. За такой маленький срок тест ничего не покажет.
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Полезные рекомендации:
- Выбирайте правильную одежду — она должна полностью закрывать все тело, оставляя минимум открытых участков кожи.
- Регулярно осматривайте себя и своих близких. Первые несколько часов клещ сидит на будущей жертве, выбирая место. Это хорошая возможность снять с себя паразита еще до момента укуса.
- Извлеченного клеща можно бросить в кипяток, сжечь на огне или сдать в лабораторию на исследование.
- Через две недели после укуса сделайте анализ крови на наличие антител к вирусу клещевого энцефалита, через месяц — на антитела к боррелиям.
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