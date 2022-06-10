Депрессия — это не просто плохое настроение или недовольство собой. Депрессия — это заболевание, при котором человек длительное время чувствует себя угнетенно, теряет интерес к любимым занятиям и не может выполнять повседневную работу. По данным ВОЗ, во всем мире депрессией страдают около 300 миллионов человек. А в Украине депрессия — одно из самых распространенных психических расстройств. Какие признаки депрессии, а главное, как с ней справиться — об этом рассказали врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла».

Если вы заметили, что плохое настроение в совокупности с минимум пятью из перечисленных ниже симптомов сохраняется более двух недель, то, вероятно, речь идет о клинической депрессии. Будьте внимательны к такому состоянию, ведь депрессия может ослабить стрессоустойчивость и нарушить нормальную жизнедеятельность, и тем самым перейти в более тяжелую форму.

Признаки депрессии

угнетенное состояние

потеря интереса к жизни и окружающим людям

невозможность испытывать радость и удовольствие

уменьшение жизненной энергии, пассивность

тревожность и беспричинное волнение

низкая концентрация внимания

трудности в запоминании

замедленное мышление

потеря аппетита

сонливость или бессонница

потеря сексуального интереса

низкая самооценка

чувство вины или отчаяния

мысли о самоубийстве

раздражительность и злость

пессимизм, ощущение безнадежности

Причины депрессии

Депрессия возникает вследствии совокупности различных социальных, психологических и биологических факторов. Как правило, депрессию провоцируют негативные события (безработица, смерть близких, стресс, психологическая травма). Также в некоторых случаях прослеживается взаимосвязь между депрессией и физическим здоровьем: например, сердечно-сосудистые заболевания могут вызывать депрессивное состояние.

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Как выйти из депрессии

Депрессия может протекать в легкой, средней и тяжелой форме. Две последние формы чаще всего требуют медикаментозного лечения, но кроме этого необходимо прилагать свои усилия и заручиться поддержкой близких. Если вы подозреваете, что страдаете депрессией, то следует придерживаться следующих рекомендаций психологов:

Поговорите с другом, с человеком, которому доверяете. Так вы сможете поделиться чувствами и почувствуете себя лучше после беседы. Обратитесь за помощью к специалисту. Прежде всего посетите своего семейного врача, который уже направит вас к узкопрофильному специалисту: психологу, психотерапевту или психиатру. Занимайтесь делами, которые приносили вам удовольствие до депрессии. Избегайте изоляции и поддерживайте контакты с семьей и друзьями. Занимайтесь физическими упражнениями. Поднимайте уровень своей активности, начиная с малых достижений: короткая прогулка, приготовление еды, мытье посуды и пр. Придерживайтесь привычного режима питания и сна. Примите тот факт, что у вас, возможно, депрессия, и соответствующим образом скорректируйте свои ожидания. В таком состоянии у вас может не быть сил для выполнения привычного объема работ. Не употребляйте алкоголь, психотропные или наркотические средства, так как они могут усилить депрессию. Если у вас появились мысли о самоубийстве, то немедленно обратитесь за помощью к врачу.

Как помочь близкому человеку справиться с депрессией

Предложите свою помощь. Выслушайте человека внимательно, без осуждения и насмешек. Почитайте о том, что такое депрессия. Посоветуйте обратиться к специалисту, можете даже вместе пойти на консультацию. Следите за курсом лечения. Если врач прописал медикаменты, то помогите строго придерживаться курса. Будьте терпеливыми, ведь лечение депрессии требует времени. Чаще всего улучшения заметны только спустя несколько недель. Помогайте выполнять ежедневные дела, соблюдать режим питания и сна. Стимулируйте человека к физической активности и социальной жизни. Советуйте концентрироваться только на положительных моментах, а не на негативных. Не оставляйте человека одного, если у него появились мысли о суициде.

Профилактика депрессии

Чтобы не допустить развития депрессии, следует прежде всего научиться думать позитивно и в каждой ситуации находить хорошие стороны. Если вам это не удается, то не держите эмоции в себе и поделитесь переживаниями, мыслями или страхами с семьей, друзьями или психологами.

Не пытайтесь всем угодить, ставьте себе посильные задачи и отделяйте работу от отдыха.

Ведите активный образ жизни и занимайтесь спортом вместе со своей семьей.

Будьте социально активными и чаще общайтесь.

Откажитесь от алкоголя и наркотиков.

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Помните, что депрессия — это довольно распространенная проблема, которая может коснуться каждого. Но, главное, что с ней вполне можно справиться и вернуться к прежней жизни с хорошим самочувствием.

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