Святая Троица – это один из двенадцати основных христианских праздников. Отмечается на 50 день после Пасхи. Так что же означает праздник Святой Троицы в христианском мире? Подробнее читайте в нашем материале.

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День Святой Троицы считается одним из главных христианских праздников. Отмечать его следует на 50 день после Пасхи. Пятидесятницей его называют по одной причине. Просто вспомните историю про сошествие Святого духа на Апостолов. Оно свершилось именно в пятидесятый день по Воскресении Христовом.

Что символизирует праздник Святой Троицы?

Праздник Святой Троицы символизирует открытие Богом своей триединой сущности. Ранее верующие знали только Бога-Отца и Бога-Сына – Иисуса Христа. А на 50-й день после Пасхи все апостолы с Божьей Матерью и другим верующими молились в одной горнице. Вдруг с неба раздался шум, после чего над каждым из учеников Христа возникли языки пламени – именно так явил себя апостолам Святой Дух, третья ипостась Триединого Бога. Святой Дух дал апостолам умение говорить на языках, которых они прежде не знали, и с помощью этого дара они смогли проповедовать христианское учение среди разных народов.

Что означает Святая Троица (суть догмата)?

Согласно догмату о Святой Троице, который является центральным во многих христианских церквях:

Бог Отец – ни от кого не рождается и ни от кого не исходит.

Бог Сын – предвечно рождается от Бога Отца.

Бог Святой Дух – предвечно исходит от Бога Отца.

Все три лица (сущности) Троицы существуют в единстве. Это единство творит мир, промышляет о нем и освящает его.

В связи с этим понятно, что этот праздник действительно важен в христианской вере. Троица 2019 будет широко отмечаться в православных церквях.

Все верующие в этот день обязательно посещают храмы и церкви с самого утра, а после службы совершают праздничный обед.

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