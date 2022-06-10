В эту субботу, 11 июня, в 9:30 в эфире и на официальном Youtube-канале СТБ выйдет третий выпуск проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз откровенно о личном и наболевшем расскажут сразу два героя – бывшие соперники 1 сезона реалити «Холостячка» – Алексей Тригубенко и Андрей Рыбак. Как они очутились под одной крышей? Почему не присоединились к ВСУ? И как в жизни Алексея Тригубенко появилось сразу две Холостячки?

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Алексей Тригубенко – предприниматель, покоривший сердца миллионов зрительниц, но услышавший «нет» от Ксении Мишиной в финале 1 сезона проекта «Холостячка». Андрей Рыбак – юморист, радиоведущий и блогер. Шокировал зрителей тем, что признавался в любви сразу двум женщинам: Ксении – в проекте и Алине – за кадром. Ксения этого простить не смогла. А Алина впоследствии стала его девушкой.

Как война изменила жизнь ребят? Как судьба свела Алексея и Злату Огневич? О чем общался с Ксенией Мишиной в последний раз? И за что экс-участники чувствуют вину?

Не упустите сенсационные признания Андрея Рыбака и Алексея Тригубенко в новом выпуске проекта «Як ти?» с Григорием Решетником 11 июня в 9:30 на СТБ.

Video: Почему не пошли в ВСУ и отношения с Холостячками: Алексей Тригубенко и Андрей Рыбак станут героями «Як ти?» с Григорием Решетником Почему не пошли в ВСУ и отношения с Холостячками: Алексей Тригубенко и Андрей Рыбак станут героями Як ти? с Григорием Решетником

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