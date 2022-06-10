Первая годовщина брака: как называется, что дарить и как поздравить с 1 годом брака

Первый год совместной жизни в браке имеет название Ситцевая свадьба. Молодоженов обычно одаривают изделиями из тканей: постельное белье, полотенца, скатерти и т.д. Годовщина неспроста получила такое название. Оно появилось еще в древние времена, когда ситец использовали для пеленания младенцев. Спустя год совместной жизни у пары рождался ребенок.

Как празднуют ситцевую свадьбу

Большинство пар предпочитают отмечать первую годовщину в домашней обстановке, поскольку она наиболее близка тематике даты. На празднование зовут друзей и близких родственников, которые присутствовали на бракосочетании. Если нет желания принимать гостей дома, супруги празднуют ситцевую свадьбу в ресторане. При этом выбирают самое роскошное заведение города. Совсем не обязательно приглашать много гостей, годовщину можно отметить и вдвоем. Такой романтичный вечер укрепит узы брака и запомнится надолго. Украшают помещение для празднования скромно. Выбирают скатерть из ситца, при желании декорируют ее кружевами. В качестве элементов декора используют банты из шелка, ситца или шифона, ленты, платочки. Стол украшают свечами и цветами.

Идеи подарков для супругов

Традиционными подарками считаются изделия из ситца. Жене можно подарить ночную ситцевую сорочку, а мужу — рубашку. Если немного отойти от тематики первой годовщины, супруге в дар преподносят: сертификат на покупки в ее любимом магазине; интимное белье; парфюм; ювелирное украшение. Мужу придутся по вкусу такие подарки: необычная футболка с ярким принтом; портмоне; галстук с неординарным зажимом; набор для пикника или рыбалки.

Варианты презентов от гостей

Чтобы не отходить от традиций, подарите семейной паре такие презенты из ситца: постельное белье; салфетки и скатерть; набор полотенец; шторы; картину, вышитую собственноручно; носовые платочки; парные футболки.

Поздравления в стихах и прозе:

День сегодня необычный

Годовщина свадьбы вашей.

Пусть любовью безграничной

Чувства полнятся, как раньше!

Нынче ситцевая дата,

Целый год живете вместе

И романтикой объяты,

Будто бы жених с невестой!

И ведет вас вдаль дорога

К новым, светлым приключеньям,

Пусть там будет счастья много

И красивых впечатлений!

***

Ситцевая свадьба — целый год, проведенный вместе. Это и замечательный, и очень сложный период! Поздравляю с таким высоким достижением — первым настоящим рубежом совместной жизни! Желаю, чтобы годовщин было еще очень много, и все они были счастливыми, чистыми и красивыми! Верности вам в любви, терпения в быту, счастья и радости в душе, ласки и нежности в сердце! Поддержки и помощи, взаимопонимания и бесконечной любви!

***

Первая годовщина свадьбы — трогательный и запоминающийся праздник. К этому моменту молодой паре уже есть, о чем вспомнить, над чем посмеяться и чему порадоваться. Разделите этот день с близкими людьми, которые присутствовали при создании семьи, чтобы вновь почувствовать себя молодоженами и на долгие годы вперед сохранить ощущение безоблачного счастья.

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