В прошлую субботу в эфире СТБ и на официальном Youtube-канале вышел 2 выпуск нового проекта «Як ти?» с Григорием Решетником. На этот раз свою откровенную историю жизни до и после 24 февраля рассказал экс-холостяк, бизнесмен и кинопродюсер Иракли Макацария. Почему у Иракли пропал голос, как грузины отнеслись к событиям в Украине и о поддержке нашего государства – в большом интервью.

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«Прекрасно помню 24 февраля. Я должен был быть в Киеве, но появилась срочная работа в Грузии, потому остался. Утром увидел кучу пропущенных звонков и сообщений от моих друзей. Далее – видеокадры нападения. Связался со своим другом из посольства Грузии в Украине и осознал – началась полномасштабная атака россии», – вспомнил экс-Холостяк.

Иракли сразу начал работу на информационном фронте: «Я открывал программу и через несколько секунд у меня пропал голос. Я просто не смог продолжить. Сложно было удержать в себе мысли и информацию. Украина для меня особенная страна. Это мой второй дом».

Полномасштабная война, которую развязала россия против Украины, все больше напоминала события в Грузии в 2008 году. Страна-агрессор заявила, что бьет только по стратегическим объектам Украины. Но чем больше дней проходило, тем понятнее становилось, что россия уничтожает мирное население.

«Помню 2008 год, когда мы тоже не могли поверить в то, что нас бомбят россияне», – сказал Иракли.

Экс-Холостяк отметил: «Грузия единогласно поддерживает Украину и украинский народ. В первый же день войны грузины вышли на протест. Мы понимаем уровень трагедии, который сейчас происходит. Я бы хотел, чтобы все делали еще больше, в том числе и на государственном уровне, чтобы помочь Украине».

В Грузии Иракли создал благотворительный фонд под названием «Спасем Украину» (Save Ukraine). Вместе с Ное Сулаберидзе, который разделил инициативу, за короткое время удалось распространить информацию и собрать первую гуманитарную помощь в размере до ста пятидесяти тысяч долларов. Кроме того, бизнесмен сотрудничает с другими благотворительными фондами, в том числе – Маши Ефросининой.

«Это была первая мощная помощь, финансовый вклад. Мы сразу закупили все необходимое для горячих точек и эвакуации. Это невероятная поддержка», – прокомментировала Маша.

Зрителей СТБ и подписчиков официального ютуб-канала ждет серия эмоциональных и откровенных интервью с любимыми героями главных романтических реалити страны «Холостяк» и «Холостячка». Уже в эту субботу героями выпуска станут Андрей Рыбак и Алексей Тригубенко.

Смотрите проект «Як ти?» с Григорием Решетником» каждую субботу в 9:30 в эфире и на ютуб-канале СТБ.

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