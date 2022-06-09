Маникюр лето 2022: тренды летнего маникюра для ногтей различной формы

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Летний дизайн с эффектом объема Летний дизайн с эффектом объема

Среди необычных трендов летнего сезона этот, пожалуй, можно поставить на первое место. Многие нейл-мастера отнеслись к созданию маникюра для модных показов летом как к творческому заданию и использовали в нем камни, объемный цветочный декор, нити с бисером и многое другое.

Летние ногти с принтом

Популярнее всего на шоу прошлого сезона весна-лето оказался анималистический принт на маникюре. Если носить наряды с леопардовыми пятнами или тигровыми полосами вы пока не решаетесь, проголосуйте за этот тренд руками с соответствующим летним маникюром. Примеры ищите в хронике с показа Rebecca Minkoff.

Минимализм

Часть мастеров — за то, чтобы летний маникюр был простым и понятным. Зачем тратить много времени и сил, если достаточно пары деталей, чтобы ногти летом приобрели изящный вид? Орнамент в горошек, как у Zero + Maria Cornejo, полоски, как у Kith, цветные летние уголки, как у Ulla Johnson, — все это легко повторить самостоятельно. Такой минималистичный маникюр станет настоящим украшением образа на лето.

Неклассический френч в летнем маникюре

Это развитие минималистичного тренда. Простой и элегантный летний дизайн, который можно легко видоизменять на свой вкус. Сделайте кончики ногтей цветными, как на шоу Nicole Miller или Bibhu Mohapatra, или двухслойными, как в случае с Courreges летом. Сместите «улыбочку» на бок или соедините эту технику с летним лунным маникюром.

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