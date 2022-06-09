Продолжается 107-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной борьбе. Какие героические поступки украинцев стали более известными, чем деятельность звезд? Как украинские звезды живут в статусе беженцев? Как встретил войну герой 1 сезона «Холостяка» Макс Чмерковский и как помогает Украине? Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 8 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Уже 107 дней украинцы героически противостоят российским оккупантам на поле боя и в информационной войне. Поддерживать дух нам помогают мировые звезды. А простые украинцы открыли свою героичность ― их поступки стали более известными, чем деятельность знаменитостей.

Что будет в 8 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 10.06.2022:

Кто из деятелей культуры публично поддержал украинцев из-за нападения россии 24 февраля? Как мировые звезды поддерживают Украину из-за войны? И в какие скандалы попали российские знаменитости?

Какие подвиги совершили простые украинцы из-за полномасштабного вторжения россии? Какие действия народных героев стали более известны, чем деятельность знаменитостей?

Кто из знаменитостей вынужден был начинать все заново за границей? Как живут звезды, которым пришлось стать беженцами?

Главный герой 1 сезона проекта «Холостяк» Макс Чмерковский жил в США десятки лет, а 24 февраля был в Украине. Он рассказал в интервью Григорию Решетнику для проекта «Як ти?», в безопасности ли он и чем занимается сейчас.

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.

Video: «Неймовірна правда про українців»: что будет в выпуске от 10.06.2022 Неймовірна правда про українців выпуск от 10.06.2022 - анонс 8 выпуска о выдающихся поступках украинцев. Как украинцы объединились перед лицом ужасной войны с россией

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