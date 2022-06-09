Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про українців»: что будет в выпуске от 10.06.2022

09.06.2022

Продолжается 107-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной борьбе. Какие героические поступки украинцев стали более известными, чем деятельность звезд? Как украинские звезды живут в статусе беженцев? Как встретил войну герой 1 сезона «Холостяка» Макс Чмерковский и как помогает Украине? Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 8 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про украхнців 03.06.2022

Уже 107 дней украинцы героически противостоят российским оккупантам на поле боя и в информационной войне. Поддерживать дух нам помогают мировые звезды. А простые украинцы открыли свою героичность ― их поступки стали более известными, чем деятельность знаменитостей.

Что будет в 8 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 10.06.2022:

  • Кто из деятелей культуры публично поддержал украинцев из-за нападения россии 24 февраля? Как мировые звезды поддерживают Украину из-за войны? И в какие скандалы попали российские знаменитости?
  • Какие подвиги совершили простые украинцы из-за полномасштабного вторжения россии? Какие действия народных героев стали более известны, чем деятельность знаменитостей?
  • Кто из знаменитостей вынужден был начинать все заново за границей? Как живут звезды, которым пришлось стать беженцами?
  • Главный герой 1 сезона проекта «Холостяк» Макс Чмерковский жил в США десятки лет, а 24 февраля был в Украине. Он рассказал в интервью Григорию Решетнику для проекта «Як ти?», в безопасности ли он и чем занимается сейчас.

Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.

Video: «Неймовірна правда про українців»: что будет в выпуске от 10.06.2022

Неймовірна правда про українців выпуск от 10.06.2022 - анонс 8 выпуска о выдающихся поступках украинцев. Как украинцы объединились перед лицом ужасной войны с россией

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить