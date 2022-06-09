«Неймовірна правда про українців»: что будет в выпуске от 10.06.2022
Продолжается 107-й день героической борьбы украинского народа против российских захватчиков. Украинцы противостоят оккупантам в вооруженной и информационной борьбе. Какие героические поступки украинцев стали более известными, чем деятельность звезд? Как украинские звезды живут в статусе беженцев? Как встретил войну герой 1 сезона «Холостяка» Макс Чмерковский и как помогает Украине? Телеведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о героях и основных событиях, произошедших за это время, в 8 выпуске рубрики «Неймовірна правда про українців» от «Все буде добре» на СТБ.
Уже 107 дней украинцы героически противостоят российским оккупантам на поле боя и в информационной войне. Поддерживать дух нам помогают мировые звезды. А простые украинцы открыли свою героичность ― их поступки стали более известными, чем деятельность знаменитостей.
Что будет в 8 выпуске «Неймовірної правди про українців» от 10.06.2022:
- Кто из деятелей культуры публично поддержал украинцев из-за нападения россии 24 февраля? Как мировые звезды поддерживают Украину из-за войны? И в какие скандалы попали российские знаменитости?
- Какие подвиги совершили простые украинцы из-за полномасштабного вторжения россии? Какие действия народных героев стали более известны, чем деятельность знаменитостей?
- Кто из знаменитостей вынужден был начинать все заново за границей? Как живут звезды, которым пришлось стать беженцами?
- Главный герой 1 сезона проекта «Холостяк» Макс Чмерковский жил в США десятки лет, а 24 февраля был в Украине. Он рассказал в интервью Григорию Решетнику для проекта «Як ти?», в безопасности ли он и чем занимается сейчас.
Еженедельно в новых выпусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджеста «Все буде добре» на СТБ ведущие расскажут о великих поступках обычных людей и о поддержке знаменитостями Украины в войне с россией.