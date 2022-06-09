«Греческий салат»: классический рецепт приготовления от участника «МастерШеф»
09.06.2022
Свое название «Греческий салат» получил неслучайно: в состав этого легкого блюда входят как раз те продукты, которые в изобилии дарит солнечная Греция. Однако с приобретением широкой популярности на просторах Европы классический рецепт греческого салата каждая страна немного адаптировала под местную кухню, экспериментируя с ингредиентами и заправкой. Как же приготовить греческий салат в домашних условиях? Пошаговый оригинальный рецепт «Греческого салата» от участника «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича читайте в материале.
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Рецепт приготовления греческого салата
Ингредиенты:
- помидоры — 3 шт.
- огурцы — 2 шт.
- красная луковица — 1 шт.
- зеленый стручковый перец — 1 шт.
- зубчик чеснока — 1 шт.
- сыр фета — 200 г
- маслины без косточек — ½ банки
- сок лимона — 1,5 ст. л.
- оливковое масло — 3 ст. л.
- сушеное орегано — ½ ч. л.
- Соль, перец
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Приготовление:
- Для заправки соединить оливковое масло, сок лимона, измельченный чеснок, орегано, соль и перец. Хорошо перемешать.
- Помидоры нарезать дольками, огурцы — полукруглыми ломтиками, зеленый перец — тонкими полосками, сыр — кубиками.
- Смешать нарезанные овощи и фету, добавить маслины. Полить заправкой и перемешать.
Приятного аппетита!
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