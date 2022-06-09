Читайте гороскоп на 10 июня 2022 года и узнайте, что ждет представителей каждого знака зодиака в пятницу. Подготовиться к новому дню вам поможет астрологический прогноз на 10 июня от экспертов СТБ.

Овен

Сохраняйте спокойствие и улыбку на лице. Все, что идет не по плану, — вам в копилочку успеха. Доверьтесь обстоятельствам.

Телец

Пятница принесет вам много вдохновения. Вы наконец-то отпустите все свои волнения и переживания. Не бойтесь выходить на откровенный разговор.

Близнецы

Будьте внимательны к мелочам. Возможно, в случайной фразе или невольном движении кроются чужие заговоры против вас.

Рак

Прислушайтесь к самочувствию. Ракам явно пора обратиться к специалисту. Не затягивайте.

Лев

Если хочется танцевать, то зачем себя сдерживать? Дайте волю чувствам и желаниям. Вам хочется оторваться ― так оторвитесь!

Дева

Будьте честнее. Признайтесь, что ранее обманули, и вам станет легче. Неправда и тайны убивают вас изнутри. Не бойтесь признавать свои ошибки.

Весы

Любишь кататься — люби и саночки возить. Вы так много ожидаете, но не готовы палец об палец ударить.

Скорпион

Вы ищете спасительный маяк там, где его никогда не будет. Ваша главная опора — это ваши близкие.

Стрелец

Успех вам гарантирован. Вы много работали и отдавались любимому делу. Теперь время пожинать плоды.

Козерог

Будьте более добрым и понимающим. Окружающие не узнают вас. Рискуете потерять друзей.

Водолей

Отдохните. Вы столько времени проводите за работой, что не замечаете, как летит жизнь.

Рыбы

Будьте откровенны. Честно отвечайте на вопросы, которые задает вторая половина. Так вы выйдете на новый уровень отношений.

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