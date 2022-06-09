Где погулять в Киеве? Редакция stb.ua создала подборку лучших парков столицы для семейного досуга. Также найдете список пока еще небезопасных парков и скверов для отдыха в Киеве, где могут находиться взрывоопасные предметы. И узнаете, можно ли сейчас посещать пляжи Киева.

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Где погулять в Киеве: лучшие и безопасные парки

Парк ВДНХ

Национальный Экспоцентр Украины может заслужить звание главного культурно-развлекательного центра столицы, ведь многие масштабные события Киева проходили именно там. К примеру, фестиваль Atlas Weekend.

ВДНХ – это отличный вариант бюджетного отдыха всей семьей на свежем воздухе. На его территории находится огромное количество зон досуга: барбекю, парки, бассейн, зоны для занятия спортом, сцены для выступлений музыкантов, контактный зоопарк, сферический кинотеатр.

Дети точно оценят качельный парк: он рассчитан как на самых маленьких, так и на взрослых посетителей. Также можно брать велики, ролики, гироскутеры напрокат и кататься по парку.

Сейчас на ВДНХ уже работают такие развлекательные локации: венецианская карусель, оранжерея, канатный парк Skypark, пейнтбольный клуб GANZ, зона развлечений от «Фабрики аттракционов», детский развлекательный центр KidCity, пространство семейного отдыха Kacheli.

Парк Дружбы народов

Между Оболонью и Троещиной на Трухановом острове находится парк Дружбы народов. Его открыли в 1972 году. Территория парка делится на зоны: круглый сад с 15 секторами различных растений, детская зона с игровыми площадками, пляжи и места для занятий спортом.

Для любителей активного отдыха есть спортивно-развлекательный комплекс X-Park. В вашем распоряжении велосипеды, вейкборды и даже квадроциклы. Там же есть место для игры в футбол и пейнтбол.

После различных активностей можно устроить с друзьями пикник. Для этого на территории есть все необходимое: бревна для сидения, места для костров, парковые скамейки.

Сейчас в Х-парке работают такие активности: аренда беседок для отдыха, мотошкола Probiker, велопрокат, электросамокаты, прокат питбайков и эндуро BRRRUD, вейкбордическая кольцевая канатная дорога, вейкбордические линейные канатные дороги для обучения, настольный теннис, аренда футбольных площадок, аэротруба Ulet.pro, дневной детский вейкбордический лагерь Wakespace kids camp, а также бесплатная SUP Kayak прогулка для переселенцев в Киеве.

Голосеевский парк имени М. Рыльского

Этот огромный парк, площадью 140,9 га, находится в северной части Голосеевского леса. В 1964 году ему присвоили имя украинского поэта Максима Рыльского, который когда-то жил рядом.

В парке четыре озера, что позволяет устроить прогулку на катамаране или лодке. Для детей есть детский городок аттракционов. Перекусить можно в кафе на воде. Ну, и куда без точек с кофе – здорово прогуляться по парку со стаканчиком чего-то вкусного и бодрящего!

Парк Отрадный

Парк находится в Соломенском районе. Он был создан одновременно с массивом Отрадный в начале 60-х годов. В центре находится пруд, который внешне напоминает «интеграл», поэтому иногда его так и называют.

В 1992 году в северной части парка создали этнографический комплекс «Мамаева слобода». Любителям истории будет интересно посмотреть на деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы и реконструированное казацкое поселение XVII–XVIII веков.

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Парк Партизанской славы

Парк был создан на базе соснового леса в Дарницком районе между улицами Тростянецкой и Славгородской.

На территории есть спортивная площадка, большая сосновая аллея, летний кинотеатр, канатные дороги, прогулочное кольцо и три лесных озера. Можно арендовать беседку с мангалом и провести уютный вечер в компании друзей.

Мариинский парк

Уголок природы в центре Киева – это Мариинский парк. Он расположен напротив здания Верховной Рады и Мариинского дворца. После осмотра достопримечательностей Киева лучше отправиться в парк, чтобы отдохнуть в тени деревьев и полюбоваться прекрасными видами.

Парк существует с 1874 года. В советские времена его называли Советским, позже Парком жертв революции. В 1993 году ему вернули историческое название – Мариинский.

Парк «Наталка»

«Наталка» – парк на берегу Днепра в Оболонском районе Киева. Расположен вдоль берега Днепра, от гольф-центра на Оболонской Набережной до Северного моста. Общая площадь территории парка составляет около 25 га. Название происходит от одноименного урочища, которое долгое время было дикой территорией между жилым массивом «Оболонь» и Днепром.

С 2013 по 2019 гг состоялась комплексная реконструкция ландшафтного пространства. В парке разместили многочисленные спортивные площадки, современные детские площадки, вело-пешеходные дорожки, беговую дорожку длиной 400 метров, парковые павильоны, беседки, смотровые площадки, детский лабиринт, пандусы и лестницы. Парк находится в низменной местности, что позволяет посетителям иметь непосредственный контакт с водной гладью. Для этого вдоль воды выложены эко-дорожки.

Парки и скверы Киева, опасные для посещения

В результате боевых действий во время обороны Киева на некоторых участках территорий проводились минирования местности как украинскими военными, так и противником. Также, в результате применения авиации и артиллерии противника остались неразорвавшиеся взрывоопасные предметы: снаряды, авиационные бомбы, мины.

Продолжаются работы по уборке от взрывоопасных предметов некоторых зеленых зон столицы. Поэтому город просит не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в следующих парках и скверах:

Дарницкий район: Сквер Привокзальный, Сквер Григоренко, 36-38;

Сквер Привокзальный, Сквер Григоренко, 36-38; Днепровский район: Парк вдоль ул. Малышка (сторона моста по ул. Строителей), Парк Попудренко;

Парк вдоль ул. Малышка (сторона моста по ул. Строителей), Парк Попудренко; Деснянский район: Парк Киото (западная часть), Парк Деснянский (южная часть), Парк им. Шухевича (западная часть), Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть), Парк Муромец (южная часть);

Парк Киото (западная часть), Парк Деснянский (южная часть), Парк им. Шухевича (западная часть), Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 очередь (западная часть), Парк Муромец (южная часть); Оболонский район: Сквер на перекрестке просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть), Сквер А. Архипенко, 5 (восточная часть), Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть), Сквер на Минской площади (западная часть);

Сквер на перекрестке просп. Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть), Сквер А. Архипенко, 5 (восточная часть), Сквер на углу просп. Минский и ул. Ю. Кондратюка (северная часть), Сквер на Минской площади (западная часть); Подольский район: Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской), Сквер по просп. Правды, 70-76, Парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко);

Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской), Сквер по просп. Правды, 70-76, Парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко); Шевченковский район: Сквер «Мюнхенский», Парк «Нивки» (западная часть, метро «Берестейская»), Воздухофлотский путепровод, Сквер на Подольском спуске, Парк на склонах Смородинского спуска, Парк Бабий Яр, Парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко), Сквер Довнар-Запольского, Улица Гаврилишина (распределитель), Проспект Победы, 78;

Сквер «Мюнхенский», Парк «Нивки» (западная часть, метро «Берестейская»), Воздухофлотский путепровод, Сквер на Подольском спуске, Парк на склонах Смородинского спуска, Парк Бабий Яр, Парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко), Сквер Довнар-Запольского, Улица Гаврилишина (распределитель), Проспект Победы, 78; Соломенский район: Парк Защитников Украины;

Парк Защитников Украины; Святошинский район: Парк Юность (со стороны ул. Покотила), Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы), Бульвар Вернадского Академика (западная часть), Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы);

Парк Юность (со стороны ул. Покотила), Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы), Бульвар Вернадского Академика (западная часть), Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы); Голосеевский район: Лесопарк на ул. Кайсарово.

Можно ли посещать пляжи Киева?

В Киеве обслуживание пляжей и зон отдыха проводят в штатном режиме, однако пляжный сезон пока не будут начинать. На территориях пляжей и зон отдыха Киева приступят к обследованию дна акваторий на наличие взрывоопасных предметов. В условиях военного положения и ради безопасности граждан посещать эти места пока не советуют.

Напомним, что в Киеве действует запрет посещать и въезжать на территорию лесохозяйств столицы транспортными средствами, за исключением тех, которые используются для лесохозяйственной цели.

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